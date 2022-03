La selección vuelve a Riazor y Molina y Luque repasan sus "noches mágicas"

A Coruña, 14 mar.- La selección española regresa 13 años después al Estadio de Riazor y dos de los deportivistas que fueron internacionales y jugaron en ese escenario, José Francisco Molina y Albert Luque, que actualmente están ligados a la Real Federación Española de Fútbol, repasaron las "noches mágicas" del recinto coruñés.

Molina es el actual director deportivo del equipo nacional y Albert Luque, miembro del gabinete de presidencia de la Real Federación Española de fútbol (RFEF).

"Las noches míticas de Riazor son increíbles", recuerda Molina en un vídeo que ha difundido la selección en sus redes sociales.

El que fuera guardameta de la selección y del Deportivo rememora la noche de una épica remontada ante el París Saint Germain (4-3) en la Liga de Campeones 2000/01 en el campo coruñés (los blanquiazules perdían 0-3 a los 55 minutos).

"Fue el primer año que estuve allí, una remontada épica que todavía nos recuerdan cuando vamos a A Coruña", relata Molina.

Luque la vio a distancia antes de enrolarse en el Deportivo y entonces deseó "algún día" poder " vivir una noche un ambiente así".

Lo hizo, como le recuerda el director deportivo de la selección, en otra noche épica de 'Champions', la del 4-0 al Milan en 2004, que era campeón de Europa. Aquel resultado sirvió a los blanquiazules para remontar el 4-1 de la ida y acceder a las semifinales. El propio Luque anotó el 3-0 antes del descanso.

"Solo de pensarlo se me pone el vello de punta. Alguien me ayudó, noté el silencio, alguien me dio alas para tener tranquilidad y sangre fría de que tenía que ser gol sí o sí", apunta.

Ambos recuerdan que Riazor acogió su último partido hace trece años, un España-Bélgica que acabó en 'manita': 5-0.

"Nos clasificamos para un Mundial y qué Mundial", apunta Luque en alusión al que acabó ganando España. "Sudáfrica 2010", precisa Molina, que advierte, con picardía: Este año hay mundial, ¿no?".