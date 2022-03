"Supernormales", el teatro contra los tabúes sobre la diversidad funcional

Madrid, 14 mar.- Con momentos políticamente "incorrectísimos" que hacen "redescubrir el teatro como espacio de libertad", el montaje teatral "Supernormales" del Centro Dramático Nacional (CDN) quiere enfrentar al espectador con sus propios prejuicios y tabúes sobre las personas con diversidad funcional.

Escrita por Esther F. Carrodeguas y dirigida por Iñaki Rikarte dentro del programa de Residencias Dramáticas del CDN, "Supernormales" llega el próximo miércoles al Teatro Valle-Inclán de Madrid para hablar del deseo sexual de las personas con diversidad funcional, en una tragicomedia que ha sido presentada este lunes en una rueda de prensa.

La obra tiene "momentos políticamente incorrectísimos" que han hecho a su director "redescubrir el teatro como espacio de libertad": "Me he sentido en la sala de ensayos más libre que en la calle. No me había pasado nunca", ha explicado Rikarte.

Un texto "apabullante, impactante y perturbador", que plantea las contradicciones entorno a la diversidad funcional y la sexualidad y sobre la mirada que se tiene sobre este asunto, ha dicho.

Rikalte ha confesado que cuando el director del CDN, Alfredo Sanzol, le propuso este montaje, le dio "muchísimo miedo", pero mucho más cuando leyó el texto, porque le sacaba de su zona de confort. Pero se lo tomó como un reto y considera que ha sido un viaje emocional, artístico e intelectual que le va a dejar huella.

"He vivido de espaldas al mundo de la diversidad funcional y este espectáculo me ha cambiado la mirada de una forma muy simple. Ahora no hago más que ver a estas personas por la calle y antes no la veía. Qué más puede hacer un espectáculo", ha indicado el director sobre la visibilización de este colectivo tan amplio.

Porque el montaje habla de donde no se quiere mirar "y al espectador le va a transformar", ha recalcado Rikalde.

Diez actores, cinco con diversidad funcional y otros cinco sin ella, representan sobre el escenario esta obra: "Una de las apuestas políticas de la función es que actores con diversidad funcional puedan interpretar personajes con esa diversidad, con otra o sin ella, y también que actores sin esas diversidades interpreten a otros que la tienen. Y mezclarlo todo", ha explicado el director.

Esther F. Carrodeguas ha considerado que su texto "no va sobre sexo sino sobre violencia", aunque hable del deseo sexual.

"Es una comedia bastante interesante que juega con el tabú y que va a hacer pequeñas heriditas", ha considerado la autora, que ha explicado que la obra es "un mosaico de escenas" en la que 30 personajes dialogan sobre relaciones que tienen que ver con la sexualidad.

Pero debajo de eso habla de la violencia: "Si una escena reflexiona de por qué no deseamos a una persona con diversidad funcional, detrás está toda la violencia estructural que en el texto se centra en el sexo", ha explicado Carrodeguas.

El actor Emilio Gavira ha considerado que la obra es una comedia, pero más una tragicomedia: "De eso te das cuenta cuando eres parte de la discapacidad. Se afrontan temas que son muy tremendos, la sociedad bienpensanete a lo mejor no lo quiere mirar". Y habla "de la violencia y mucho de sexo y de la belleza, del amor, de las necesidades que tenemos todos, con discapacidad y si ella, de que te toquen y te abracen".

Para la actriz Anna Marchesi, la obra contribuye a eliminar las fronteras entre personas con discapacidad y sin ellas, mientras que su compañera de reparto Natalia Huarte ha explicado que la representación teatral propone muchas preguntas directas al público.