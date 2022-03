Correa, Giuliano y Barrios, en la convocatoria de 20 de Simeone

Madrid, 11 mar.- Ángel Correa, delantero del Atlético de Madrid, finalmente ha entrado en la convocatoria de 20 jugadores de Diego Simeone para el partido de este viernes contra el Cádiz, después de la contusión severa en el pie sufrida el pasado domingo ante el Betis, en una lista con las bajas de Matheus Cunha, Daniel Wass, Sime Vrsaljko, Geoffrey Kondogbia, Mario Hermoso y Thomas Lemar y la presencia de cuatro jóvenes de la cantera: el defensa Sergio Díez, los medios Javi Serrano y Pablo Barrios y el delantero Giuliano Simeone.

Correa, lesionado por un golpe en los primeros minutos del encuentro del pasado domingo en el estadio Benito Villamarín, no había completado ningún entrenamiento con el grupo hasta este viernes, cuando entró en la citación del técnico, aunque no se prevé que forme en el once titular, en el que, en principio, la delantera será para Joao Félix y Antoine Griezmann, tal y como ensayó Simeone el miércoles y el jueves.

El atacante argentino es la novedad de la convocatoria, en la que no figuran ni Sime Vrsaljko ni Thomas Lemar, con sendas lesiones musculares postraumáticas del duelo del pasado domingo, ni las otras cuatro conocidas bajas de Mario Hermoso, Geoffrey Kondogbia, Matheus Cunha y Daniel Wass; los dos primeros por dolencias musculares y los dos últimos por sendos esguinces del ligamento lateral interno de la rodilla derecha.

Con 16 jugadores aptos del primer equipo, Simeone completa la lista hasta los 20 con cuatro jóvenes de las categorías inferiores. A Javi Serrano y Giuliano Simeone, más habituales, se suman el defensa Sergio Díez y el centrocampista Pablo Barrios, autor de dos de los tres goles de la victoria en los octavos de final de la Liga de Campeones juvenil contra el Real Madrid de la pasada semana. Ya había entrado en la citación ante el Levante.

Koke Resurrección, después de tres encuentros de baja por una lesión muscular, y Stefan Savic, que cumplió sanción ante el Betis, también vuelven a la convocatoria, que se completa con los porteros Jan Oblak y Benjamin Lecomte; los defensas José María Giménez, Felipe Monteiro, Renan Lodi y Reinildo Mandava; los centrocampistas Rodrigo de Paul, Marcos Llorente y Héctor Herrera; el extremo Yannick Carrasco; y los delanteros Luis Suárez, Joao Félix y Antoine Griezmann.