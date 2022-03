Villacís pide al Gobierno central coordinación para acoger a los refugiados antes de que llegue la crisis: "Tenemos los recursos"

Archivado en:

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha reclamado al Gobierno central coordinación en la acogida de refugiados ucranianos por la invasión de Rusia "antes de que llegue la crisis" porque la capital cuenta con los recursos necesarios pero necesita la comunicación de Moncloa para planificar cómo activarlos de la manera más eficaz.

Tras participar en un homenaje a las víctimas del 11M en el Bosque del Recuerdo del Parque del Retiro, la vialcaldesa ha explicado que este miércoles remitió una carta a la Secretaría de Estado de Migraciones para pedir una reunión en este sentido.

"Somos conscientes y lo estamos viendo en otras ciudades que la presión va a llegar en breve", ha recordado para reclamar una planificación ante la "presión" que "va a llegar en breve" y saturará los recursos. "No podemos esperar a que los recursos estén saturados, a que tengamos a familias y niños en la calle", ha dicho.

"Por favor, prevengamos. Es importantísimo que nos organicemos con el Gobierno de la nación. Nos ponemos a su disposición", ha enfatizado Villacís, que echa en falta una "comunicación" por parte de Moncloa sobre las necesidades y mapeo de recursos necesarios, algo que es "imprescindible".

Así, ha reiterado que ahora mismo los recursos en Madrid no están saturados pero ha recordado que estamos ante "la calma que precede a la tempestad" para advertir que la situación en breve será de "crisis". "No quiero ver a niños en la calle, no quiero ver a madres en la calle y eso lo podemos evitar si empezamos a organizarnos antes, no cuando llegue el aluvión".

En esta línea, ha indicado que el "margen" es una reunió con el Gobierno central esta misma tarde o el viernes "para hacer un buen diseño de los procesos, de los recursos" y "un mapeado". "Nosotros tenemos margen de crecer", ha insistido.