Díaz Ayuso critica que Sánchez no invite al Ejecutivo madrileño a visitar el centro de refugiados de Pozuelo

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho este jueves que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debería haber invitado al Ejecutivo madrileño a la visita al Centro de Atención, Recogida y Derivación de refugiados Ucranianos en Pozuelo de Alarcón.

En el Pleno de la Asamblea de Madrid, Ayuso ha dicho que el Gobierno madrileño tiene la mano tendida para ayudar a las personas desplazadas y que va a estar "a la altura", pero que necesitan saber "cuántas personas son" porque no saben cuántas van a llegar porque "no hay Gobierno y no hay nadie al volante en La Moncloa".

La presidenta ha reiterado que aunque su Ejecutivo ponga a disposición todos los recursos para las familias desplazadas, "no será posible hasta que el Gobierno diga cuántas" son.

"Nosotros queremos una política de inserción, queremos que estén por toda la Comunidad de Madrid repartidas en familias, ayudándoles para empezar una nueva vida para siempre o temporal", ha reclamado la presidenta.

"Necesitemos esa colaboración, pero lo único que tenemos por ahora es una foto de Sánchez a las 10:00 horas de la mañana, aprovechando este pleno, en Pozuelo de Alarcón donde deberíamos estar siendo invitados", ha zanjado.

Así ha respondido Ayuso a una pregunta sobre cómo valora la situación con respecto a los refugiados, formulada por la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, quien le ha dicho a la presidenta que tiene tres caminos para afrontar la situación causada por la invasión de Putin en Ucrania.

Ha señalado Monasterio que la primera es la del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, de "trasladar la responsabilidad a los ciudadanos" para que "bajen la calefacción"; la segunda es la del "populismo", y la tercera la de "tomar las riendas, tomar medidas, reducir gasto, bajar los impuestos e inyectar liquidez en el bolsillo de los madrileños" que es, a su juicio, la que tiene que elegir.