Álvaro Urquijo: es una maravilla poder grabar un disco en casa

El líder del grupo musical "Los Secretos", Álvaro Urquijo, ha afirmado que es "una maravilla” que una persona pueda grabar un disco en su casa con su ordenador y popularizarse en plataformas digitales como YouTube sin tener "nada que ver las discográficas".

Urquijo (Madrid, 1962) presenta este jueves en Logroño el libro “Siempre hay un precio. Esta es la historia jamás contada de ‘Los Secretos’" en el Foro Pepe Blanco de la música Hispana, con una intervención telemática.

Ha explicado que "hay dos lecturas" sobre la situación de la música española: "por un lado, la industria en sí sigue siendo más industria que nunca y piensa en tu música como una inversión y como resultados"; y, "por otro lado, se ha abierto un mundo, el digital, que es el de la información y el de la formación".

"Yo, en los años 80, me tenía que buscar la vida para aprender los trucos de la guitarra, usar la intuición para generar un estilo propio, escuchar muchísima música, comprar discos, leer libros de guitarristas... Sin embargo, ahora veo una cámara de bandas con un equipamiento que no podíamos ni soñar", ha subrayado.

Ha indicado que no está de acuerdo con que, "con toda la comunicación que hay de redes y todas las cadenas que hay de televisión, la cultura haya quedado relegada a un cuarto o quinto puesto".

Urquijo ha señalado que "en la cabeza de la gente lo que más está es el éxito, el triunfo, la riqueza y la fama, esos conceptos abstractos que se pueden llegar a confundir y que uno no significa el otro, o sea, se ha roto la cadena de la meritocracia, de hacer cosas buenas sin que eso te lleve a un éxito, una fama y una fortuna".

"La industria musical no ha cambiado mucho y para alguien que empieza es problemático porque, ahora, las compañías de discos no solo pretenden editar tu música, sino ser tu manager y tu editor", ha indicado, y "no ha mejorado con el hecho de que todas las posibilidades se hayan aglutinado en tres compañías multinacionales".

Ha resaltado que, mientras que "la industria está muy mal, los músicos jóvenes son buenísimos, con un nivel enorme", y que pueden autoproducirse para grabar un disco en un estudio, editarlo, promocionarlo a través de las redes sociales y hacer sus bolos.

"Hoy en día, ves a gente que tiene muchos seguidores en las redes sociales y a los que sus padres les han pagado un disco. Yo tengo un amigo que tiene un estudio de grabación y me dice que el 80 por ciento de los grupos que van a grabar ahí se autoproducen y tienen su vía alternativa de promoción", ha subrayado.

El título del libro que presenta este jueves se debe a que, mientras lo escribía, se dio cuenta de que la andadura del grupo que lidera "no había sido un camino de rosas" y el precio que pagaron, "visto con perspectiva, fue bastante alto", ya que "siempre" apostaron "por la música y no por el dinero".

Entre los proyectos musicales más inmediatos de "Los Secretos" se encuentra retomar la gira de conciertos donde la dejaron a principios de 2020, como consecuencia de la pandemia de COVID-19, con "canciones rescatadas del repertorio, además de las 15 composiciones que más gustan a la gente", ha concluido.