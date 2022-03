Feijóo, tras presentar más de 55.000 avales: "Estamos preparados para construir un equipo, un proyecto y un Gobierno"

Archivado en:

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado, tras presentar más de 55.000 avales para liderar el PP, que está "preparado" para abrir "un nuevo tiempo" en el partido y para "construir un equipo, un proyecto y un Gobierno". Tras subrayar que está en condiciones de "garantizar la alternancia" al Ejecutivo de Pedro Sánchez y que apostará por "vociferar" menos que otros partidos, ha señalado que en esta etapa necesitan "a todos", incluyendo a Pablo Casado y Teodoro García Egea, porque su apuesta es "sumar, sumar y sumar".

"Creo que el PP es y puede ser la casa común de la mayoría de los españoles", ha declarado Feijóo, para añadir que se presenta al congreso extraordinario de Sevilla que elegirá al sucesor de Casado para "abrir un nuevo tiempo" en el partido, ofreciendo un proyecto de "gestión, de estabilidad y de mayorías". A su entender, hoy "empieza un cambio" que espera que sea "un nuevo camino del PP y de España".

Así se ha pronunciado en una comparecencia en la sede del PP tras formalizar su candidatura a presidir el partido con el respaldo de más de 55.000 avales, el mayor número de apoyos previos obtenidos por un candidato a la Presidencia del la formación y que están depositados en cajas en la sede nacional del partido.

Aparte de Feijóo también la militante trans del PP de Gandia Alexia Herranz ha afirmado ante los medios que ha presentado unos 120 avales para la candidatura a la presidencia del PP en diferentes sedes de todo el país. En declaraciones desde Valencia ha dicho haber presentado 41 avales allí y que los demás están en otras sedes.

Desde el Comité Organizador del congreso extraordinario (COC) que preside Esteban González Pons se le ha dado autorización para presentar sus apoyos en la sede de Valencia y este jueves se comprobará que los afiliados que le han avalado están al corriente de pago y cumplen los requisitos. El comité organizador proclamará mañana si solo Feijóo es candidato al cónclave de Sevilla o compite con Herranz.

SE EQUIVOCA SI ALGUIEN ESPERABA UN PP "DESGANADO"

Feijóo ha arrancado su comparecencia dando las gracias a todos aquellos que han avalado su candidatura. "Quién estuviera esperando un PP desganado o sin hambre para remontar, quien estuviese esperando un PP enfrentado y ensimismado con sus problemas internos, o un PP desmotivado y sin expectativas, se equivoca", ha manifestado, para añadir que "si algo está demostrado el PP en este momento crucial" es que "no se conforma, que tiene un gran compromiso con todos los españoles" y que "está decidido a ir a por todas".

Feijóo ha señalado que la "fortaleza" en esta situación interna proviene de los afiliados y simpatizantes del PP, que fueron las bases las que "advirtieron con contundencia que era necesario corregir el rumbo y abrir un tiempo nuevo". "Me propongo no dejar de escucharlas en ningún momento y espero que estas bases me sigan respaldando en caso de obtener la confianza en el congreso de Sevilla", ha apostillado.

"MI PROPUESTA ES VOCIFERAR MENOS QUE OTROS"

Tras asegurar que "la forma es la garantía de las cosas" y poner en valor el respaldo "abrumador" que ha recibido de los afiliados, ha dicho que no cree que los españoles esperen del PP la "prolongación de las formas que han visto en la política nacional desde hace tiempo" porque él percibe "hartazgo de un modo de hacer política que está marcado por la frivolidad y por el egocentrismo".

Es más, ha dicho que percibe "desgana" en la tendencia a "dividir" a la sociedad y que "todo parezca una lucha tribal", al tiempo que "percibe decepción ante un Gobierno "inestable, dividido e incongruente". Por eso, ha defendido una "nueva política que aporte nuevas respuestas y nuevos estilos" que es lo que él intentará practicar, aunque el foco y el altavoz lo suelen tener los "más estridentes".

"Mi propuesta es vociferar menos que otros partidos e invertir nuestro tiempo y esfuerzo en escuchar a la gente, ofreciéndole con moderación y serenidad una alternativa sólida y solvente", ha proclamado, para añadir que "hay alternativa" porque el respaldo que ha cosechado demuestra que tienen "un proyecto" e "ilusión".

ALTERNATIVA DE GESTIÓN, ESTABILIDAD Y MAYORÍAS

Tras asegurar que este viernes emprenderá una gira por 17 comunidades autónomas para explicar su proyecto antes del cónclave de Sevilla, ha dicho que España necesita una alternativa a la que ofrecen Pedro Sánchez y sus socios y ha dicho estar "preparado" para garantizarla.

Así, ha señalado que tiene que ser una alternativa de "gestión" centrada en hablar de los problemas de la gente, así como una alternativa de "estabilidad" porque no pueden permitirse un gobierno "fracturado" en el que el presidente "ni siquiera es capaz de unir a sus ministros en una postura común frente a la guerra" de Ucrania o tomar medidas energéticas que se guien por las necesidades de los trabajadores, las industrias y las familias no por "dogmas ideológicos que salen muy caros".

Asimismo, ha destacado que hace falta una alternativa que "garantice la solvencia y la confianza" que se requiere ahora para "combatir las innumerables incertezas sociales, económicas y territoriales". En último lugar, ha indicado que es necesario una alternativa de "mayorías" porque es "mucho más lo que une a los españoles que lo que la política se empeña en separar".

Tras asegurar que está "preparado" para "abrir un nuevo tiempo en el PP" y "para dar la cara", ha asegurado que intentará que el congreso de Sevilla salga bien, hablando del proyecto de España y no de cuestiones internas del partido.

Feijóo se ha marcado como objetivo recuperar votantes de Vox y otros que perdió, así como votantes que no ha tenido nunca, "ensanchando" el PP. "Está es la tarea que tenemos por delante. Creo en los pactos que salen de las urnas, porque son los más diáfanos y transparentes. No me gustan los gobiernos que salen de los despachos", ha manifestado.

¿SITIO PARA CASADO Y PARA GARCÍA EGEA?

Al ser preguntado si tiene su sitio Pablo Casado y el que fuera mano derecha, Teodoro García Egea, ha dicho que ambos son diputados en el Congreso y necesitan a todos los diputados en el grupo para seguir trabajando.

"Es evidente además que el presidente Casado tiene una enorme experiencia orgánica y una enorme experiencia como parlamentario y creo que todo es absolutamente necesario en el PP. Sumar, sumar y sumar, igual que al exsecretario general y diputado por Murcia", ha declarado. Fuentes próximas a Feijóo han confirmado que no se ha visto hoy con Casado.

Sobre su equipo en la próxima Ejecutiva, no ha dado pistas de nombres pero ha admitido que ha empezado a "hablar" y que cuando se proclame las candidaturas tendrá "más legitimidad para llamar" a compañeros. Aunque ha dicho que en Sevilla deberá presentarse con un Comité Ejecutivo, ha recordado que podrá haber incorporaciones posteriores en los próximos meses.

En cuanto a si será senador tras ser elegido presidente del PP, Feijóo ha rehusado empezar hablar ahora de eso cuando es presidente de la Xunta y parlamentario en Galicia y "la forma es la garantía de las cosas".

¿INVESTIGACIÓN INTERNA SOBRE EL ESPIONAJE"

Preguntado después si cuando sea elegido presidente está dispuesto a abrir una investigación interna sobre el supuesto espionaje a Isabel Díaz Ayuso, ha dicho que ahora solo es candidato y "no le gustaría empezar a decidir lo que le corresponderá decidir al presidente del partido y su Comité Ejecutivo".

Será entonces, ha dicho Feijóo, cuando tendrán que ver si hay alguna denuncia presentada o que se haga en el futuro. Y en caso de que esté "formulada y acreditada" se podrá producir la investigación correspondiente, según ha añadido.