El consuelo de la poesía, protagonista del Premio Loewe a Orlando Mondragón

Madrid, 9 mar.- La poesía como consuelo, tras la pandemia y en la situación actual de guerra, se ha abierto paso este miércoles en la entrega del premio XXXIV Premio Internacional de Poesía Fundación Loewe al escritor y médico mexicano Orlando Mondragón, de 28 años, por su libro "Cuadernos de patología humana".

Orlando Mondragón, un médico cirujano nacido en 1993 en Guerrero, México, ganó este premio internacional de poesía, uno de los más importantes del género y dotado con 25.000 euros, el pasado mes de octubre, tras ser seleccionado entre casi tres mil participantes de 42 países, según el fallo de un prestigioso jurado presidido por Víctor García de la Concha.

El libro ganador, publicado en la Colección Visor, es según destacó el jurado, un volumen donde destaca la belleza poética que contiene esta especie de "diario médico" que es la obra y su tratamiento del dolor y la muerte.

En el acto de entrega del premio, la presidenta de la Fundación que concede el premio internacional de poesía, Sheila Loewe, ha indicado cómo tras dos años "durísimos" de pandemia y la enorme tristeza por la guerra en Ucrania, queda el consuelo de la poesía "y el poder compartirla".

Sheila Loewe ha subrayado el hecho de que más de el 55 por ciento de los poemarios presentados a esta edición hayan procedido de Latinoamérica (con Argentina, México y Colombia a la cabeza, en este orden). Y también que casi el 20 por ciento de los poemarios presentados procedieran de autores jóvenes menores de 33 años.

Precisamente este año ha sido la primera vez en la historia del galardón en el que el premio Loewe se entrega a un menor de 30 años y, por ello, siguiendo las bases del certamen, este año no se ha concedido el de Creación Joven.

En concreto, han concurrido a esta edición 2.773 participantes de 42 países, lo que supone un incremento de un 172 por ciento respecto a la convocatoria anterior y el número más alto de poemarios presentados en los 34 años de historia del premio.

El expresidente de la fundación, Enrique Loewe, que también ha hecho alusión a la invasión de Ucrania y a la terrible situación que se está viviendo, ha destacado su emoción por estar un año más en este acto.

En este sentido, ha recordado que los 34 años transcurridos desde que comenzó este premio son "la gloria más preciada y querida" para él: "Me he pasado la vida haciendo bolsos y luchando en el proceloso mundo de la moda, pero he tenido la ilusión de vivir en la poesía".

El miembro del jurado que ha presentado al ganador, Luis Antonio de Villena, ha descrito su poesía como muy eficaz con los mínimos elementos, "con los que logra una sobriedad y una suerte de tensión y llamarada interna".

"Poemas fríos y cálidos. Por fuera son lo justo, retratan situaciones médicas urgentes, graves", mientras que al mismo tiempo reflejan la metáfora de la condición humana para sobreponerse al dolor, ha destacado Villena.

El jurado estuvo además integrado por Gioconda Belli, Antonio Colinas, Aurora Egido, Margo Glantz, Juan Antonio González Iglesias, Carme Riera, Jaime Siles y Diego Doncel (ganador de la anterior edición).

Al recoger el premio, Orlando Mondragón ha recalcado el trabajo que le costó hacer este poemario, que comenzó en 2017, y ha señalado que como médico siempre tiende a poner una barrera entre él y el paciente y cómo escribir este poemario le "abrió los ojos a descubrir que la relación entre ambos es en los dos sentidos".

Al acto han asistido numerosas personalidades del mundo de la cultura, como el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas LLosa; la presidenta de la Escuela Superior Reina Sofía, Paloma O´Shea, y la pianista Rosa Torres Pardo, además de otros representantes del mundo del arte y la moda.

Este galardón cuenta con una trayectoria de más de tres décadas en las que se ha reconocido el trabajo de destacados poetas como Óscar Hahn, Cristina Peri Rossi, Luis García Montero o Jaime Siles.