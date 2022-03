Simply Red ofrecerá cuatro conciertos en España en junio

Madrid, 9 mar.- La veterana banda británica Simply Red ofrecerá cuatro conciertos en cuatro ciudades españolas el próximo mes de junio, con arranque el día 5 en el festival Marenostrum de Fuengirola (Málaga) y final en el Parque Enrique Tierno Galván de Madrid el día 9.

Entre medias, según ha informado Live Nation, Mick Hucknall y compañía actuarán también en Marina Sur de Valencia el 7 de junio y, en la jornada siguiente, en un recinto por confirmar de Barcelona.

Después de más de tres décadas de carrera, Simply Red acumula más de 60 millones de discos vendidos en todo el mundo y más de 30 números uno con un estilo que bebe del 'reggae', del 'soul' y el 'r&b' y que ha dado lugar a éxitos como "Holdin' Back The Years" o "If You Don't Know Me By Now".

Su discografía, que arrancó en 1985 con "Picture book", se extiende hasta justo antes de la pandemia, cuando en 2019 lanzaron "Blue Eyed Soul", y cuenta con hitos como el álbum "Stars", que fue el más vendido en Reino Unido en 1991.

Recientemente han publicado "Simply Red Remixed", en el que DJs y productores de todo el mundo han remasterizado hasta 22 canciones de la banda, incluyendo versiones nunca antes vistas, así como una nueva canción titulada "Earth In A Lonely Space".

Al respecto, Hucknall ha señalado sus reservas hacia la publicación de nuevos discos de estudio. "Ni siquiera estoy seguro de si alguna vez haré otro álbum. Prefiero escribir canción a canción, poniendo todo mi esfuerzo en una sola dirección en lugar de explayarme demasiado con varias", ha indicado en declaraciones recogidas en la nota de prensa.