Un indigente acampa en el interior de un parque infantil de Fuencarral- El Pardo ante la indignación de los padres

Archivado en:

Un indigente ha acampado en el interior de un parque infantil del distrito Fuencarral-El Pardo, ubicado frente a un colegio y un centro municipal deportivo, ante la indignación de los padres al no poder echarle la Policía Municipal de Madrid.

Esta persona lleva más de tres meses habitando en su tienda de campaña, ubicada a metros de donde cada tarde juegan multitud de niños nada más salir del colegio. El parque infantil se ubica en la calle Herrera Oria con Ventisquero de la Condesa, próximo al colegio Virgen de Mirasierra de la capital y al Centro Municipal Deportivo La Masó.

El malestar de los padres va en aumento debido a que la Policía Municipal de Madrid no puede al parecer echar al indigente de la zona infantil dado que este individuo habría declarado esta lugar como su domicilio habitual y hasta que no intervenga un juez "no se puede hacer nada".

"Yo mismo he visto cómo han ido varias patrullas de Policía y se tienen que ir. Yo no puedo echarle porque podría meterme en un problema judicial", ha subrayado uno de los padres que están denunciando esta situación.

El indigente suele salir alrededor de las 16.30 horas, hora en la que salen los niños del centro escolar próximo al parque. No comenta nada a los pequeños, pero los padres se quejan de que orina en los alrededores.

"Huele a pis alrededor de la tienda y es ya insalubre. Tenemos que solucionar este problema", denuncia el progenitor, que a través de su cuenta de Twitter ha hecho pública esta situación.