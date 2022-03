Los duelos del Real Madrid-PSG

Madrid, 8 mar.-

- PURA VELOCIDAD EN EL PULSO VINÍCIUS-HAKIMI

Se marchó del Real Madrid siendo Achraf y vuelve 'hecho un hombre' como Hakimi. Irrumpió en el primer equipo gracias a Zinedine Zidane pero sufrió el mal del Bernabéu. Ahora regresa tras crecer en el Inter de Milán y siendo indiscutible en el PSG. Sus cualidades defensivas serán sometidas a examen por el brasileño Vinícius en un duelo repleto de velocidad.

'Vini' necesita una gran noche europea en el Bernabéu, la primera. En la Liga de Campeones ya tuvo uno, frente al Liverpool en los cuartos de final de la pasada edición, pero fue en el Alfredo di Stéfano a puerta cerrada. Su rendimiento ha ido cayendo tras un inicio de temporada estelar, en el que corrigió su cuenta pendiente en la definición. Sin embargo llega a la cita tras marcar un solo gol en sus nueve últimos partidos. En 'Champions' firmó seis tantos en 28 encuentros. Solo marcó en un partido de la actual edición y lejos de su estadio, un doblete al Shakhtar. Carlo Ancelotti necesita su mejor versión, que encare a Hakimi y desborde, que pise área rival con frecuencia y ayude a encerrar en su terreno al PSG.

- EL GRAN DESAFÍO PARA LOS LATERALES: NEYMAR Y MBAPPE

La entrada del brasileño Neymar en el equipo, con más ritmo de competición que en la ida en los Parque de los Príncipes que encaró recién recuperado de una larga lesión, provoca un movimiento de banda entre sus atacantes. Todo apunta a que Kylian Mbappé se instalará en la izquierda y volverá a ser pesadilla de Dani Carvajal, que erró en su marcaje en la acción del gol en la última jugada en París.

El Real Madrid no cuenta con su titular en el lateral izquierdo, por la sanción de Ferland Mendy, y está por descifrarse la decisión de Carlo Ancelotti. Sería un riesgo apostar por Marcelo, con más virtudes ofensivas que defensivas y el peligro a sus espaldas si el PSG juega al contragolpe cediendo el dominio del balón a su rival. Nacho sería el elegido y la intensidad en su marcaje al hombre estaría asegurada. Saltarán chispas entre laterales madridistas y extremos rivales, advertidos del peligro si dejan metros para correr a dos expertos en aprovechar espacios. Buena parte del resultado dependerá del éxito o el fracaso de estos dos duelos.

- LOS DUEÑOS DEL BALÓN: MODRIC Y VERRATTI

Ambos le ponen sentido al fútbol de sus equipos. En el Parque de los Príncipes irrumpió la figura de Marco Verratti. El italiano se 'doctoró' con un partido espectacular. Omnipresente para el robo ante un Real Madrid encerrado en su terreno, imponiendo criterio en la construcción de jugada y mostrando todas sus virtudes. Aquel día sufrió Luka Modric, sintiendo la presión del rival, siempre en inferioridad, sin encontrar la forma de aguantar la posesión y que fuese eficaz.

El escenario cambia y en el estadio Santiago Bernabéu el Real Madrid saldrá a por el balón. Es cuando Modric, eterno a sus 36 años y firmando una de sus mejores temporadas, impone su calidad, se asocia con compañeros y hace disfrutar al madridismo con la batuta. Sin sus espaldas cubiertas por Casemiro, ausente por sanción, sabe que tendrá que realizar un doble esfuerzo y apretar en labores defensivas. Será un buen examen a su físico.

- ALABA FRENTE AL RETO DE MESSI

El recuerdo de Leo Messi en el Bernabéu, sus antiguas exhibiciones con la camiseta del Barcelona, no sobrevolarán sobre la cabeza de David Alaba. No las vivió y no las tendrá presentes en su marcaje a un futbolista que ha ido rebajando su rendimiento para convertirse en humano.

Messi falló un penalti en el Parque de los Príncipes y se quiere desquitar en el que fue terreno conquistado por mucho tiempo. Lo tratará de impedir Alaba, el nuevo jefe de la zaga madridista tras la salida de Sergio Ramos. Un jugador que no ha necesitado ningún tiempo de adaptación para mostrar sus virtudes. Saldrá al campo sabiendo que tendrá que encimar siempre a Leo cuando reciba, ser agresivo, impedirle girarse y avanzar a campo abierto. Y si el Real Madrid logra instalarse en campo contrario, como ante la Real Sociedad, hasta podrá mostrar su peligro en ataque por la poca implicación defensiva del astro argentino.

- BENZEMA DELANTE DE UN VIEJO AMIGO

Le espera a Karim el marcaje mixto de Marquinhos y Kimpembe como único delantero centro del Real Madrid en cada partido. Con más opciones de desborde ante su compatriota, del que conoce bien sus debilidades. Si los supera se cita con un viejo amigo que se perfila titular en las porterías que durante años defendió en la casa blanca, el costarricense Keylor Navas.

Suplente en la ida, reparte partidos con Gianluigi Donnarumma este curso. Disputó 19 encuentros y encajó 20 goles. Dejó su portería a cero en seis ocasiones y es su gran reto ante un Real Madrid que buscará marcar con insistencia. Conoce bien las virtudes de su mayor peligro, el gran referente y la esperanza madridista. Benzema llega lanzado a la cita, tras marcar en sus tres últimos encuentros y recuperar su mejor tono físico tras jugar en París a medio gas, recién recuperado de una lesión. 27 goles en 32 partidos esta temporada, cinco de ellos en seis citas de la actual 'Champions'. Quiere otra gran noche ante un PSG al que apenas hizo dos goles en diez enfrentamientos.

Roberto Morales