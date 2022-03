Vox dedica el día "a todas las madres que sufren la guerra" y reclama un feminismo "fuera del negocio"

Archivado en:

La concejala de Vox en el Ayuntamiento de Madrid Arancha Cabello ha dedicado este 8M, Día Internacional de las Mujeres, "a todas las madres que sufren la guerra" porque "al dolor no le importa a quién le toca morir sino sólo quién se queda", para reclamar a continuación un feminismo "fuera del negocio".

Cabello ha centrado en Ucrania su discurso en la entrega de los XVII Premios Clara Campoamor, otorgados por el Ayuntamiento de Madrid. "Hoy en Europa hay guerra, donde mueren mujeres, niños y muchos hombres. Como madre no puedo pensar en qué sienten cuando parten con sus niños y dejan a los que son suficientemente mayores para empuñar un arma", ha lamentado.

La edil está convencida de que esas madres "darían su vida por ser el relevo de quienes ayer eran niños y hoy son soldados". "La muerte que trae la guerra se llevará a muchos. Dolerá a las mujeres y a los hombres, a las madres y a los padres, porque la muerte duele por igual. Hoy no toca hablar de unas y otros sino de lo que significa vivir o morir", ha argumentado.

FEMINISMO "FUERA DEL NEGOCIO"

"Nuestra forma de entender el feminismo no es la que tienen ahora otros partidos políticos. La verdadera igualdad está asentada en la vida y en el sufrimiento de las mujeres, en la complicidad que tienen que tener los hombres y las mujeres fuera del negocio", ha declarado a la prensa a la salida del acto institucional.

Cabello ha insistido en que Vox está "fuera de la órbita del negocio del feminismo", para insistir en que las políticas transversales "se han convertido en este gran negocio, cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anuncia que va a dedicarles 26.000 millones".

"La Constitución nos representa a todos y tenemos que luchar por la realidad que es la igualdad efectiva entre hombres y mujeres pero sin ningún tipo de confrontamiento, simplemente buscando lo que es justo, que no se discrimine a nadie, ni a hombres ni a mujeres", ha alegado.

"YO NO VOY A ESA MANIFESTACIÓN"

Las manifestaciones feministas de esta tarde no contarán con Arancha Cabello. "No, yo no voy a esa manifestación porque no me siento representada con esos movimientos feministas que desgraciadamente se han convertido en un gran negocio", ha contestado a la prensa.

Para la edil, el movimiento feminista "ha estado persiguiendo causas nobles", razón por la que cree que mucha gente no entiende la postura de Vox, pero se han reconvertido en "negocio y motivo de confrontación".

Y un año más Vox no apoyará el texto en Cibeles por el 8M, razón por la que no llegará al Pleno como declaración institucional. Reconociendo que el texto propuesto por el área de Familias, Igualdad y Bienestar Social es "bastante neutral", apunta a cuestiones de disenso como "las 21 medidas de lucha supuestamente contra la violencia de género porque la violencia contra las mujeres no se va a solventar con ellas". En Vox defienden a las mujeres, ha subrayado, pero "sin olvidar a otras víctimas, en plena igualdad, sin discriminar a nadie".