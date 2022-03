Martínez-Almeida critica que la izquierda utilice el 8M para "otros fines"

Archivado en:

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha criticado este lunes que la izquierda utilice "tradicionalmente" la manifestación del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, para otros fines que no son la defensa del feminismo entendiéndola como la igualdad entre hombres y mujeres.

En un acto municipal, el regidor madrileño ha señalado que "no es que mañana lo vayan a utilizar para el no a la guerra que, por cierto, es no a la invasión de Ucrania (...) esto se ha visto desde hace años", ha dicho Almeida, que ha acusado a "buena parte de la izquierda" de utilizar el 8M como una manifestación con exclusión en la que "no quepamos todos".

También ha censurado Almeida que este martes vaya a haber dos manifestaciones del feminismo y que cada una de ellas se reivindicará, a su juicio, "como poseedora absoluta del concepto de feminismo, que no es de nadie, nos concierne a todos y debe de implicar al conjunto de la sociedad", ha puntualizado.