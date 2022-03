Mayte López (y Rita), fuertes voces literarias y rancheras de fondo

Archivado en:

Gracias a las ya acostumbradas reuniones en Zoom, interrumpimos a Mayte López haciendo correcciones para sus alumnos de Lehman College perteneciente al sistema de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY), donde además de impartir clase también desarrolla su doctorado en culturas latinoamericanas en el Graduate Center. Conectamos Madrid con el Nueva York de las 10 de la mañana. Mayte está muy bien acompañada con su perrita Rita, quien duerme plácidamente mientras su ama entra en materia.

La escritora empieza a contar sobre sus orígenes. Con abuelos españoles, madre murciana y padre mexicano, ella nació en la misma ciudad donde ahora reside. Sus padres vivían allí mientras él investigaba para un postdoctorado. Poco tiempo antes de que su familia regresara a México, Mayte nació y como testimonio de sus inicios en la gran manzana queda el pasaporte con su fotografía de un bebe de tres meses, proyección de lo que sería una futura escritora.

En 2016, publicó de la mano de una pequeña editorial independiente “De la Catrina y la flaca” (Sudaquia Editores), su primera novela. Mucho antes de que se imprimiera esta, ella ya sabia que quería escribir. Sus primeros pinitos en el mundo literario fue la creación de un libro hecho a mano como tarea escolar, del que todavía recuerda la cubierta azul.

Transcurrió su infancia en el país donde suenan las rancheras de fondo y en algún momento llegó a sus manos un libro de la típica colección infantil de El barco de vapor, “Los bonsáis gigantes” de Lucía Baquedano. Le siguieron muchos más que le influenciaron, “Las batallas en el desierto” de José Emilio Pacheco se posicionó en un lugar destacado de sus recuerdos. Onetti, Coetzee, el mexicano Jorge Ibargüengoitia y el citado Pacheco conformaron su mundo de referentes literarios que convergió en una licenciatura en literatura latinoamericana cursada en la Universidad Iberoamericana y un máster en escritura creativa en la Universidad de Nueva York.

De vuelta al ambiente neoyorquino para completar sus estudios universitarios, tuvo la enriquecedora experiencia de aquel que se aleja de su tierra y se deja acoger en su nuevo destino. Desde entonces se ha entregado al convite de diversidades de personas y experiencias que le ofrece la ciudad.

Hace poco, engrosando su lista de referentes, descubrió Pedro Lemebel, además de Jenny Offill y Maggie O’Farrell a raíz de su incorporación a los autores de libros de Asteroide. “Sensación térmica” fue su segundo libro y fue lanzado por la editorial barcelonesa en noviembre de 2021. Mayte describe esta obra suya como una historia de vulnerabilidades, la construyó a partir ecos de su propia experiencia y de la contemplación de situaciones a su alrededor. Quiso escribir un relato sobre la violencia de género, para narrar una ficción que es muy real. “La violencia machista está en todos lados y en todos los niveles”, enfatiza. Invoca a la famosa cita de “los maltratadores son los hijos sanos del patriarcado” para explicar la idea recurrente de su novela: la cultura de la violencia es un aspecto muy enraizado en toda la cultura y su invisibilización la hace aún más letal.

Es el símil del machismo como música de fondo en la banda sonora de todas las vidas. Hablando de música, si le preguntamos por la cultura de la cancelación en las manifestaciones artísticas, López es partidaria de la mirada crítica para transponer lo ya forman parte de las letras de nuestra historia.

La entrevista sigue, pero Rita -cansada después de su siesta- decide buscar otro sitio más cómodo para su siguiente merecido reposo. Mientras esto ocurre, la escritora confiesa que más allá de los autores, le obsesionan las voces: “cuando estoy leyendo o escribiendo me gusta leer voces que se escuchen muy claramente, voces con mucha personalidad y carácter. No me gusta la literatura que se escucha en un idioma o en una voz plana”. Últimamente, suele leer a escritoras contemporáneas de acuerdo a este interés por los estilos narrativos como las de Lina Meruane, Sylvia Molloy o Fernanda Trías.

Por último, hace una recomendación expresa: “Umami” de Laia Jufresa. Para deleite de sus lectores (pero con la miel en los labios), López sigue escribiendo y tiene intención de entregar más libros. Cualquier buen día nos toparemos con una tercera novela en nuestra librería favorita.