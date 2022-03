Delegación del Gobierno estudia qué falló en el asesinato machista bajo Protección Local

Pozuelo, 4 mar.- La delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, ha propuesto a la alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, Susana Pérez Quislant, mantener una reunión para estudiar qué ha ocurrido en el asesinato por violencia machista a una vecina de Pozuelo que tenía protección de la Policía Municipal de esta localidad. En declaraciones a los medios tras guardar un minuto de silencio en el Ayuntamiento de Pozuelo por esta mujer, González ha dicho que va a tener una reunión de coordinación con el Consistorio para ver qué ha fallado en este caso concreto en el que la mujer había hecho todo lo que se le pide a las mujeres que se encuentran en esta situación: “denunciar, separarse y cumplir con la administración”. En este sentido, González ha añadido que este caso le “ha traspasado el alma” porque es la primera víctima desde que es delegada que sí tenía denuncias, que tenía una orden de alejamiento y que después de 14 años de malos tratos “había dicho ya no puedo más”, ha añadido. Por ello, ha insistido en la necesidad de estudiar el caso porque “es evidente que algo no funcionó”. En el mismo acto, la alcaldesa de Pozuelo ha expresado que este caso demuestra que falla el sistema de protección a las mujeres y ha asegurado que va a estudiar toda la información para ver qué falló,y ha añadido que cree que “no falla algo concreto” si no que falla todo el sistema. De esta forma la regidora ha apuntado a que va a ver al detalle la información para ver qué ha podido fallar “en todas las administraciones” y ha dicho que si el fallo está en la Policía Local asumirán lo que ha pasado. Por su parte, el Consejero de Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha participado también en el minuto de silencio y ha lamentado que “desgraciadamente” el protocolo Viogen que estaba en marcha no ha podido evitar este asesinato machista y ha añadido que “está claro que tenemos que revisar estos hechos para ser mucho mas eficaces en la prevención en el futuro” sin poner en cuestión el modelo si no tratar de mejorarlo. Además del minuto de silencio de este viernes, la alcaldesa de Pozuelo ha decretado un día de luto oficial en el municipio por el asesinato de este miércoles de esta vecina de 32 años que tenía 4 hijos con su agresor.La Policía Nacional acudió este miércoles por la tarde al domicilio en Pozuelo en el que encontró los cadáveres de un matrimonio de mediana edad, tendidos en el suelo, ambos sin posibilidad de reanimación. Según ha informado la Delegación del Gobierno, la víctima tenía un hijo y tres hijas menores de edad y existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor. La víctima estaba citada para este jueves en un juicio por el divorcio de la pareja y según han informado a Efe fuentes policiales el presunto agresor, de 42 años, tenía una orden de alejamiento por maltrato hacia ella desde el pasado 19 de enero, por unos hechos que denunció la propia víctima. La mujer presentaba heridas de arma blanca en el tórax y el abdomen, mientras que el hombre, de 42 años, las tenía en la mano derecha y también en el abdomen.