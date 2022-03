Rivera de la Cruz critica que el Gobierno de Sánchez "haga política" con Almudena Grandes

Archivado en:

La consejera de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, ha criticado este viernes que el Gobierno de España esté "haciendo política" con Almudena Grandes y le ha acusado de crear "polémica", después de que ayer anunciara el cambio de nombre de la estación madrileña de Puerta de Atocha por Puerta de Atocha-Almudena Grandes.

"Yo tengo sentimientos encontrados. No soy sospechosa de no admirar la obra de Almudena Grandes, y por supuesto respetar mucho su figura, pero tengo la sensación de que se está haciendo política con todo esto y me da muchísima pena", ha expresado la consejera, en declaraciones , tras su visita a una nueva exposición en el Archivo Regional.

Así, ha afirmado que no entiende la decisión del Gobierno de empezar a poner nombres "de una forma tan poco concreta", aunque ha subrayado que Grandes merece "todos los homenajes" y que por supuesto los lectores "sigan recordándola".

"Pero, en este caso, hay poca intención de homenajear la literatura y sí de abrir paso a las polémicas, lo cual no me parece justo sobre todo para Almudena Grandes", ha apostillado Rivera de la Cruz.