Madrid es Moda comienza a lo grande con la moda en autobús

Madrid es Moda ha comenzado este viernes con #ESLOWFASHION in Motion con un gran autobús descapotable que ha recorrido las calles más céntricas de la capital para descubrir las creaciones de doce diseñadores.

La Puerta de Alcalá, el paseo del Prado, Cibeles o Colón han sido los puntos en los que los que diseñadores y modelos han bajado para mostrar sus propuestas en plena calle.

Del 6 al 14 de marzo Madrid es Moda celebra con distintos actos la moda de autor española con eventos en los que rendirá homenaje a los artesanos.

Organizada a iniciativa de la Asociación Creadores de Moda de España (ACME) y el apoyo de la plataforma Madrid Capital de Moda del Ayuntamiento de Madrid, firmas como ACROMATYX, Beatriz Peñalver, Bimani, Devota & Lomba, Duarte, Duyos, Eduardo Navarrete, Ernesto Naranjo, García Madrid, Gonzales, JC Pajares, Jorge Vázquez y Juan Vidal formarán parte del calendario para presentar sus propuestas.

Juana Martín, Juanjo Oliva, Maison Mesa, Malne, Manémané, Marcos Luengo, Miguel Marinero, Odette Álvarez, Oteyza, Roberto Verino, The 2nd Skin CO o The Extreme Collection, son otros de los diseñadores que participan en esta entrega.

Bajo el concepto creativo de "Saber hacer", en esta edición Madrid es Moda centra su mirada en el buen hacer de los artesanos, "uno de nuestros grandes patrimonios", quienes cada día construyen la moda de autor española, aportan valorar diferencial y trabajan desde la preservación, el respeto y la sostenibilidad, ha señalado la organización en una nota.

Madrid es Moda quiere poner en valor su labor y contar su historia presente y de futuro, reflexionando sobre la necesidad de defender sus oficios (patronaje, bordado, costura…) y de asegurar su supervivencia en las próximas generaciones.

Del 6 al 9 de marzo la Serrería Belga se transforma en la casa de la moda donde se podrán conocer las colecciones de los diseñadores participantes.

Actividades en tiendas, ateliers, calles, plazas y espacios singulares e inesperados de la ciudad llenarán la capital de moda. Citas de aforo limitado y bajo invitación donde los propios diseñadores explicarán sus colecciones y el proceso creativo de las mismas de una forma cercana y única.

En las mismas fechas también se desarrollará una programación específica dirigida a los profesionales de la industria dentro de la segunda edición de Madrid es Moda PRO, que incluye coloquios, ponencias, workshops, encuentros y actividades culturales que tendrán como temática central la artesanía del futuro o la influencia que España.