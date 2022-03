La nueva base operativa de Samur-PC en Chamberí permitirá dar un refuerzo "importante" al distrito y zona centro

Archivado en:

La nueva base operativa de Samur-Protección Civil en Chamberí permitirá dar cobertura y un refuerzo "importante" al distrito y a toda la zona centro de la ciudad, donde se produce el mayor número de avisos a lo largo del año.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero; la delegada de Seguridad y Emergencias y portavoz municipal, Inmaculada Sanz; y el concejal presidente de Chamberí, Javier Ramírez, han visitado este viernes la nueva base operativa, que acaba de entrar en funcionamiento.

"Era imprescindible tener una base de Samur-PC en esta zona, que es estratégica para Madrid porque da cobertura y un refuerzo realmente importante al distrito de Chamberí y a toda la zona centro de la ciudad, donde se produce el mayor número de avisos a lo largo del año", ha subrayado la delegada de Seguridad y Emergencias y portavoz.

En esta línea, Sanz ha señalado que con la apertura de esta base no se cerrará la ubicada en Colón, que se mantendrá como base logística para controlar la zona centro, aunque ya no como base operativa. "Se va a utilizar puntualmente para eventos como manifestaciones o grandes maratones, pero no será una base con personal porque no reunía las condiciones", ha indicado.

Por su parte, la delegada de Obras y Equipamientos, cuya Área ha llevado a cabo los trabajos, ha resaltado la construcción de esta base que "cumple" con el Plan de Equipamientos municipal 'Madrid Capital' y proporciona este servicio a los madrileños en línea con el "objetivo que tenían marcado para este mandato".

Los trabajos han consistido en la reforma y adecuación de los espacios del local de dos plantas con el objeto de transformarlo en una base con capacidad para dos equipos de Samur-PC compuestos por siete personas cada uno. En total, la intervención ha supuesto una inversión de 423.000 euros.

Así, la nueva base cuenta con una superficie construida de 397 m2 distribuidos en dos plantas. La primera de ellas alberga una sala de alerta con office, dos zonas de descanso dobles y una triple con un estudio en la misma estancia y otra zona de estudio, así como dos baños, un espacio para la radio y otras dependencias destinadas a mantenimiento e instalaciones del edificio.

En la planta primera, se han dispuesto otras dos zonas de descanso dobles y una triple, además de un área de alerta y de estudio, junto con dos baños. Además, en la vía pública se han instalado cuatro puntos de recarga eléctricos para vehículos de emergencia destinados a la base.

EQUIPOS COMPLETO EN UNA ZONA ESTRATÉGICA

Esta nueva base contará con dos equipos completos (dos ambulancias básicas y otras dos avanzadas) y su ubicación la convierte en estratégica para atender su área de influencia, que duplica la demanda de las del resto de la ciudad.

Asimismo, tendrá cuatro puestos de carga en la zona de aparcamiento de las ambulancias ya que necesitan estar enchufadas permanentemente y cuenta con mejoras en su habitabilidad al disponer de ventanas al exterior, iluminación natural y una ventilación óptima.

La de Chamberí es una de las diez nuevas bases operativas de Samur-PC contempladas en 'Madrid Capital 21', el Plan de Equipamientos 2019-2027 puesto en marcha por el área de Obras. De ellas, dos ya han sido finalizadas (Chamberí y Vicálvaro); seis están en construcción (Arganzuela, Retiro, Moncloa-Aravaca, Puente de Vallecas, Ciudad Lineal y Hortaleza) y otra (Villa de Vallecas) comenzará a construirse este año.