Más Madrid denuncia proyecto "opaco" de 'macroaparcamientos' en el Bernabéu

Más Madrid ha denunciado este jueves que el Ayuntamiento le ha denegado "todas" las alegaciones -diez- que había presentado contra la construcción de dos 'macroaparcamientos' en el entorno del estadio Santiago Bernabéu, un proyecto "opaco" que le "preocupa" porque "no se escucha a ningún agente social o político".

Así lo expresa la concejal Esther Gómez en un audio remitido a los medios en el que afirma que el proyecto de los aparcamientos "está rodeado de un secretismo absoluto" y en el que han sido denegadas también alegaciones presentadas por entidades como Greenpeace o Pedalibre.

Según Más Madrid, entre las alegaciones denegadas por el Ayuntamiento figuran algunas "de sentido común", como la de un informe previo que avale la viabilidad del proyecto o la "necesaria" tramitación de licencia y un Plan Especial.

"Lo único que hará (el proyecto) es atraer más coches a la ciudad, empeorar la salud de los madrileños, especialmente de los habitantes del entorno", dice Esther Gómez, quien añade que Más Madrid emprenderá "todo tipo de acciones a su alcance para frenar esa locura de proyecto y proteger así la salud en la ciudad".

Más Madrid recuerda que se trata de dos 'macroaparcamientos' en el entorno del Bernabéu con 1.748 plazas y más de 60.000 metros cuadrados construidos.

Las alegaciones de Más Madrid contra el proyecto de los dos 'macroaparcamientos' estriban en la idea de que "va en contra radicalmente de cualquier política encaminada a la reducción de gases de efecto invernadero o de la reducción de partículas en suspensión".

El grupo dice además que el estudio de viabilidad presentado "no ha sido analizado previamente por el Ayuntamiento de Madrid para estimar qué afecciones puede tener en el entorno" y que "ignora" las medidas previstas para la ampliación del estadio destinadas a mejorar el espacio público y fomentar el tránsito peatonal y sostenible".

El proyecto "no tiene informes del área de Urbanismo", dice Más Madrid, y añade que, según la respuesta del Ayuntamiento, el proyecto no necesita un Plan Especial para el control urbanístico-ambiental de usos, puesto que al haberlo asumido como "propio" no necesitará licencia y tampoco tramitar el Plan Especial.

Más Madrid dice en una nota que "independiente" de que le parezca "una barbaridad desde el punto de vista medioambiental y de movilidad", pedirá que el proyecto "siga escrupulosamente el proceso administrativo correcto en su tramitación".