Villacís no descarta que Cs presida la comisión sobre el espionaje

Ciudadanos no descarta “en absoluto” poder presidir la comisión de investigación sobre el presunto intento de espionaje al entorno de Isabel Díaz Ayuso en el seno de una empresa municipal, ha apuntado este jueves la vicealcaldesa, Begoña Villacís, que ha pedido a José Luis Martínez-Almeida que promueva la comparecencia de todos los cargos “puestos” por el PP y que sean solicitados.

Así lo ha trasladado la segunda edil de la capital en una entrevista en el programa radiofónico ‘Buenos días, Madrid’ realizada el mismo día en que la Junta de Portavoces del consistorio se va a reunir para abordar la comisión de investigación, aprobada en el pleno municipal del mes de febrero con el voto afirmativo de todos los partidos salvo Vox, que se abstuvo.

Villacís ha dicho, acerca de si su partido quiere presidir la comisión, que es algo que no descartan “en absoluto”.

Ha argumentado que normalmente, en este tipo de comisiones, la presidencia la ostenta la oposición, algo “lógico” cuando es el Gobierno el que propicia el “suceso” a investigar, pero en este caso “no lo ha propiciado el Gobierno” municipal sino el PP, ha subrayado.

“Nosotros no nos podemos corresponsabilizar” de ese presunto intento de espionaje desde Génova a la presidenta madrileña a través de la Empresa Municipal de vivienda y Suelo (EMVS), ha enfatizado Villacís, que entiende por ello que su partido podría presidir “perfectamente” una comisión que, “hay que tener en cuenta”, no se hubiese aprobado “si no hubiese estado Ciudadanos”, como demuestra a su juicio que ya no salen “nunca” adelante las comisiones en la Asamblea de Madrid.

PIDE A ALMEIDA QUE PROMUEVA COMPARECENCIAS

La también coordinadora de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid ha vuelto a despejar la posibilidad de una moción de censura, algo que “muchos otros” políticos en su lugar hubiesen hecho. “Yo podría ser perfectamente alcaldesa y soy plenamente consciente, pero a día de hoy no hay nada probado” en relación a si el PP intentó usar presuntamente medios públicos para espiar a Ayuso.

Villacís ha subrayado que va a llegar “hasta el fondo” de la cuestión, y que Ciudadanos va a ejercer un papel “fiscalizador le pese a quien le pese y caiga quien caiga”, y ha agregado que a su entender “se pueden hacer las dos cosas”: “mantener la estabilidad” del Gobierno de coalición y “fiscalizar”.

Preguntada acerca de si cree que el alcalde ha dado todas las explicaciones sobre la supuesta trama, Villacís ha dicho que “podemos creer o no creer”, y que ella tiene que hacerlo “hasta que se demuestre lo contrario”, por “deformación profesional” y por los dos años y medio que llevan trabajando juntos con todas las complejidades que se han sucedido desde 2019.

VILLACÍS NO ENTIENDE DIMISIONES, QUE LE "INQUIETAN"

Por otro lado, Villacís ha dicho “no entender muy bien” las dimisiones que se producen, en alusión implícita a la más reciente de ellas -tras la de Ángel Carromero-, la marcha del jefe de prensa de la EMVS, David Fernández, no obstante, que nada tiene que ver con esta presunta trama y que se trata de un cambio laboral comunicado “hace dos meses” al Ayuntamiento, donde quedó en seguir trabajando hasta finales de febrero.

Y ha dicho que le “inquieta”. “¿Están dimitiendo para no tener que venir a rendir cuentas?”, se ha preguntado, ya que la dimisión hace que haya un “cambio legal” porque "si una persona ya no forma parte del Ayuntamiento de Madrid no tiene obligación de venir a la comisión de investigación".