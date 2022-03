Díaz Ayuso pide apartar a todos los que han intentado "destruirla"

Archivado en:

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado a la salida de la Junta Directiva Nacional del PP que todas las personas que se han dedicado a intentar destruirla "deben ser apartadas" y ha defendido que su Gobierno ha gestionado los peores momentos de la pandemia "con total pulcritud y honestidad".

"Creo que todas las personas que en lugar de haberse dedicado a trabajar por el partido y por España se han dedicado a intentar destruirme a mí, tienen que ser apartadas", ha dicho a los medios Ayuso, que ha evitado dar nombres pero se ha mostrado visiblemente molesta después de que la dirección del PP le pidiera explicaciones por el supuesto cobro de una comisión por parte de su hermano en un contrato de la Comunidad de Madrid sobre la compra de mascarillas.

Ayuso ha vuelto a verse las caras con el todavía presidente del PP, Pablo Casado, después de la mayor crisis del partido.

En su intervención a puerta cerrada, Ayuso se ha preguntado "cuántas Ritas Barberá" se puede permitir el PP perder, según ha podido confirma por varias fuentes presentes en el encuentro.

También ha dicho sentirse perseguida dentro de partido por la polémica sobre el contrato relacionado con su hermano, y ha comentado que ojalá se hubiera investigado con tanto detalle a Pedro Sánchez y a otros gobiernos de la izquierda como a miembros del PP, de la Comunidad de Madrid o de su propia familia, según las mismas fuentes.

Ya a los periodistas a la salida del encuentro, Ayuso ha negado haberse sentirse castigada por el PP como lo fue Barberá aunque sí ha pedido "una reflexión interna" para saber cómo el PP ha llegado hasta este punto para "tomar ejemplo y mirar hacia adelante intentando que personas que hacen este tipo de cosas estén apartados de la política".

"Quiero saber cómo salen unos anónimos, llegan unos mensajes a los teléfonos móviles de la oposición en Madrid. Quiero saber cómo tenemos en Fiscalía un asunto que a todas luces todo el mundo dice que es legal pero que a lo mejor se prolonga en el tiempo", ha añadido.

Preguntada directamente sobre si se refiere al todavía presidente del PP, Pablo Casado, o al ex secretario general Teodoro García Egea, Ayuso ha señalado que no está "apuntando directamente a nadie" porque desconoce "quién ha estado en esto", pero ha insistido en que "no se pueden cerrar las heridas en falso".

Por otro lado, ha defendido que la Comunidad de Madrid ha gestionado "con total pulcritud y honestidad" en los momentos "más duros de la pandemia" y fue "una alternativa a lo que estaba haciendo el Gobierno de España, que era nada".

Asegura que ella no será un problema en el PP porque no está "con heridas abiertas ni con venganzas" y ha reiterado que no se presentará a liderar el partido en sustitución de Casado porque afirma que su sitio es Madrid.

"Que me dejen trabajar en la Comunidad de Madrid como siempre, que Feijóo presente la candidatura, dé un vuelco al partido y yo desde mi sitio que es la Comunidad de Madrid seguiré siendo un gobierno que dé respuestas a los ciudadanos". ha comentado.

Asimismo, ha agradecido a Casado que confiara en ella para ser candidata a la Comunidad de Madrid y ha comentado que a su salida "contará con el cariño de mucha gente".

"Se hace historia y justicia con el tiempo, creo que todo acabará bien. Es un paso más en la historia del PP", ha concluido.