Bad Religion visitará en mayo seis ciudades españolas por su 40 aniversario

Madrid, 1 mar.- Con dos años de retraso sobre lo previsto inicialmente a causa de la pandemia de COVID-19, Bad Religion visitará finalmente España el próximo mayo con una gira por sus 40 años de carrera que arrancará el día 13 en Bilbao (Bizkaia Arena) y concluirá el 22 en Santiago de Compostela (Multiusos do Sar).

Entre medias, y justo después de actuar en Lisboa el 14 de mayo, la veterana banda de rock estadounidense pasará por Málaga (París 15, día 15), Valencia (Repvblica, día 18), Barcelona (Poble Espanyol, día 20) y el multitudinario Wizink Center de Madrid el 21, según ha confirmado su promotora.

Estarán acompañados a su paso por España de sus paisanos Suicidal Tendencies, también de California, y, según la ciudad, también por los estadounidenses Pulley, los suecos Millencolin o los catalanes Blowfuse.

Si por algo se ha caracterizado Bad Religion a lo largo de sus más de 40 años de carrera, además de por abanderar el hardcore melódico y facturar grandes discos como "Recipe for Hate" (1993) y "Stranger Than Fiction" (1994), es por su cambiante alineación, con más de una docena de miembros.

Después de publicar su seminal debut, "How Coud Hell Be Any Worse?" (1982), la banda ya estuvo a punto de desaparecer por sus diferencias creativas y el ingreso en rehabilitación del guitarrista Brett Gurewitz. De hecho, el grupo llegó a separarse a mediados de 1985 tras la salida del bajista Jay Bentley.

Su historia podría haber terminado allí, pero el grupo logró recomponerse y con la entrada de Greg Hetson (procedente de Circle Jerks) grabaron su clásico "Suffer" (1988). Los altibajos se repitieron hasta su entrada en el nuevo siglo.

Tras años de estabilidad, las marchas precisamente de Hetson en 2013 y del batería Brooks Wackerman en 2015 volvieron a traer la sombra sobre Bad Religion.

Sin embargo, el grupo se sobrepuso a una nueva crisis con la entrada del guitarrista Mike Dimkich (procedente de The Cult) y el batería Jamie Miller, con los que publicaron su último disco hasta la fecha, "Age Of Unreason" (2019).