Mechaal: "El objetivo en Madrid es eliminar a un etíope para el Mundial"

Madrid, 1 mar.- Adel Mechaal, doble campeón de España en 1.500 y 3.000 en el último campeonato nacional celebrado en Orense, declaró este martes que su objetivo en el Mitin de Madrid es intentar quedar por delante de Lamecha Girma y eliminar a uno de los cuatro etíopes para el Mundial de Belgrado (Serbia), para el que "mañana comenzará la lucha por las medallas".

Mechaal llega a Madrid tras el doblete en 1.500 y 3.000 en el Campeonato de España en pista cubierta, en el que demostró su superioridad para vencer en ambas distancias. Además, en 1.500, logró la mejor marca jamás conseguida en unos campeonatos nacionales bajo techo: 3:36.89. Esa gesta se une al récord de Europa logrado hace menos de un mes en Staten Island (Estados Unidos), dónde consiguió con 7:30.82 el récord de Europa de 3.000.

"No me esperaba estar en este estado de forma ahora, pero después de correr en 3.30 en los Juegos de Tokio tomé vacaciones y me vino bien. Ahora sigo con esa continuidad de Tokio. He mantenido un gran nivel y se están viendo todos los frutos de la temporada", dijo Mechaal, durante la presentación del Mitin de Madrid, última parada del circuito World Indoor Tour.

"Mi objetivo en Madrid es claro. No quiero que haya cuatro etíopes en el Mundial. Hay que eliminar a uno y para eso debo correr por debajo de 7.30. Mañana empieza la pelea para la medalla en Belgrado", confesó.

"El objetivo, sobre todo, es ganar a Girma, aunque también está el duelo con Mo Katir. Quiero regalar a la gente una buena carrera y generar ilusión a esos niños que nos vendrán a ver", apuntó el atleta español, que, a sus 31 años, mantiene la ilusión por seguir compitiendo y ganando títulos.

"Llevo más de diez años en la elite y me he peleado con todos los atletas de la generación anterior, de la mía y los nuevos. Sobrevivo como un dinosaurio pero estoy feliz de ser una persona a perseguir por parte de los jóvenes. Eso nos ayuda a los atletas españoles a poder salir fuera a competir y también a mejorar", comentó.

Uno de los grandes atractivos del Mitin de Madrid es el gran duelo español que se prevé en el 3.000 con Adel Mechaal (7:30.82) y Mohamed Katir (7:36).

"El año pasado estaba en casa, en Turquía con mi mujer, y como cada vez que viajaba tenía que estar en cuarentena competí poco. Lo que sí vi es mucho atletismo y cuando vi que Katir hizo 7.35 en Karlsruhe (Alemania) eso hizo que me pusiera a trabajar para el Campeonato de España como si fuera la final del Europeo. Tener un rival en casa hace que des un poco más en cada competición", concluyó.