Texas traslada su gira por cinco ciudades españolas de marzo a septiembre

Madrid, 1 mar.- El grupo Texas ha anunciado este martes que traslada al próximo mes de septiembre los conciertos en España que tendría que haber celebrado este mes de marzo, con la excepción de la cita de Bilbao, que se cancela definitivamente.

Según ha informado su promotora, su calendario queda definitivamente así: Albacete (Palacio de Congresos, día 4), Valencia (Palau de Les Arts, día 6), Barcelona (Razzmatazz, día 7), Burgos (Auditorio Fórum Evolución, día 8) y Madrid (La Riviera, día 9).

Según la misma, las entradas de los conciertos aplazados son válidas para las nuevas fechas, por lo que no es necesario realizar ningún cambio. Además, nuevas entradas están ya disponibles en los portales oficiales de venta.

En caso de que algún comprador quiera solicitar el reembolso de sus entradas, podrá hacerlo hasta el 15 de abril a través del mismo punto de venta donde las adquirió. El importe de las de Bilbao se devolverá de forma automática al tratarse de una cancelación.

Este es un nuevo aplazamiento en la gira con la que Texas vuelve a los escenarios para conmemorar el 30 aniversario de su álbum debut, "Southside" (1989), por lo que el repertorio incluirá los temas de este trabajo, así como todos sus éxitos.

La banda escocesa formada en 1986 obtuvo un gran éxito en Europa a finales de los 80 con álbumes de venta multimillonarias como "Southside", "White on Blonde" (1997) y "The Hush" (1999), y una serie de exitosos sencillos tales como "Say What You Want", "In Our Lifetime" y "Summer Son".

El pasado año el grupo presentó "Hi" (2021), su décimo y último disco de estudio hasta la fecha, concebido originalmente como un intento de retomar tomas y maquetas descartadas de las sesiones de grabación del disco "White On Blonde", aunque finalmente el grupo compuso nuevas canciones para la ocasión. EFE

