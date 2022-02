Benzema y Courtois, los pilares del líder

Madrid, 27 feb.- El Real Madrid avanza hacia el título de Liga, camino de cumplir el reto marcado por Carlo Ancelotti en su regreso, sostenido por dos pilares que le sacan de problemas, el delantero francés Karim Benzema, autor de 19 goles en la competición que han dado a su equipo 15 puntos, y el portero belga Thibaut Courtois que encadena cuatro porterías a cero con actuaciones estelares.

Necesita Ancelotti encontrar jugadores en su plantilla que den el paso para acercarse al rendimiento de sus dos pilares y poder optar a la remontada ante el PSG el 9 de marzo. Dani Carvajal va mejorando su físico con partidos, Militao presenta firmeza, Nacho sufrió por momentos en Vallecas y necesita confianza para ser novedad en la cita europea si David Alaba, 'entre algodones' por una sobrecarga muscular, pasa al lateral izquierdo por la baja de Ferland Mendy, sancionado.

Tampoco estaré en esa noche del Santiago Bernabéu que el Real Madrid quiere convertir en mágica, el brasileño Casemiro, que atraviesa un pico bajo de rendimiento, sustituido a la hora de partido en Vallecas tras errores extraños con balón, incómodo por las dimensiones del estadio y el césped alto, por una nueva cartulina amarilla que le condicionaba. Toni Kroos probó de mediocentro con solvencia, Luka Modric mide esfuerzos y el uruguayo Fede Valverde se presenta como la alternativa de mayor fiabilidad. Aumenta el músculo y el ritmo en el ida y vuelta para un encuentro en el que el Real Madrid atacará con insistencia al PSG.

En ataque, el tridente está definido. Con Marco Asensio apareciendo en la zona de peligro, aunque en Vallecas perdió su efectividad ante el gol, el brasileño Vinícius luchando por encontrar su cara más desequilibrante. Pese al gol al Alavés que concluía su peor sequía y la asistencia ante el Rayo, no está en un momento dulce y Ancelotti le necesita. Un fogonazo decidió el último duelo liguero, con Benzema siempre listo para marcar tantos decisivos.

GOLES QUE VALEN 15 PUNTOS

Alcanzó Karim las 400 victorias con la camiseta del Real Madrid en apenas 590 partidos. Siendo el gran referente madridista y camino de superar a leyendas. El techo de triunfos lo marca Iker Casillas con 463, seguido de Sergio Ramos con 437 y Raúl González con 429. De momento, el delantero francés apunta a Manolo Sanchís, al que puede dar caza esta temporada, si logra 412 triunfos.

El factor clave de los goles de Benzema, lanzado hacia el galardón individual de máximo goleador de LaLiga Santander con 19 tantos en Liga, cuatro en sus cuatro últimos partidos en la competición, es la importancia en puntos. Hasta 15 ha dado a su equipo con dianas decisivas. La última para dar un triunfo sufrido en Vallecas a un equipo que no atraviesa un buen momento en pegada.

Pero si algo no falla es el idilio de Karim con el Rayo Vallecano, al que ha endosado hasta diez tantos en once enfrentamientos. Le marcó en sus tres últimos encuentros y no falló en Vallecas en un encuentro incómodo en el que nunca pudo mostrar sus cualidades pero no le impidió volver a ser decisivo.

COURTOIS TAPA LAS CARENCIAS

Anda Ancelotti dándole vueltas a aspectos tácticos que han provocado irregularidad en su equipo desde que arrancó el 2022. El principal, el punto donde situar una línea de presión que se fue retrasando desde el inicio de temporada hasta convertirse en bloque bajo por el perfil de sus centrocampistas intocables. La segunda línea no presenta el físico poderoso que adquiere cuando entran en escena jugadores como Fede Valverde o Eduardo Camavinga.

Las características físicas de Luka Modric y Toni Kroos le hicieron aceptar a 'Carletto' un retoque a su idea inicial, pero la cita de París, en la que el Real Madrid acabó encerrado en su terreno, a muchos metros de la portería rival a la que ni llegó a disparar, fue el toque de atención definitivo para el cambio. Ante Alavés y Rayo ha intentado adelantar metros aunque su equipo aún está lejos de funcionar como un acordeón y sacar fruto de una presión adelantada.

Y las ocasiones no cesan en la portería de Thibaut Courtois, que cada partido refuerza aún más la importancia de su figura. Hasta siete paradas en Vallecas. Si el Real Madrid mantiene la ventaja para acabar ganando la Liga, una buena parte del éxito radicará en su portero. Sus compañeros juegan con la confianza de que pueden ser salvados por un guardameta muy difícil de superar. A su fortaleza ofensiva y la seguridad en el uno contra uno que le aportan su envergadura, el belga le añade una gran capacidad de reflejos en paradas que sorprenden a los rivales.

"No sé lo que hay que hacer para meterle un gol a Courtois", lamentó Iván Balliu con la impotencia de perder un partido en el que se estrellaron contra un muro. Los testarazos de Guardiola y Mario Suárez, la doble ocasión a bocajarro de Trejo y Álvaro García. Una exhibición de paradas del portero menos goleado que llega al PSG en un momento excelso. Sin encajar tantos en las cuatro últimas jornadas ligueras y con una espina por quitarse ante el equipo parisino.

Su media de la temporada en todas las competiciones la ha rebajado hasta 0,75 goles por encuentro. 27 tantos encajados en 36 partidos, 20 en 26 jornadas de Liga, hasta diez porterías a cero en esos encuentros y 16 junto al resto de torneos. Tras Iker Casillas y el costarricense Keylor Navas, la portería del Real Madrid tiene para años un guardián fiable.

Roberto Morales