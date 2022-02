Mario Suárez: "La falta de Casemiro es roja"

Madrid, 26 feb.- Mario Suárez, centrocampista del Rayo Vallecano, lamentó la derrota sufrida este sábado contra el Real Madrid y declaró que la falta en la segunda parte del centrocampista Carlos Casemiro sobre su compañero Oscar Valentín era roja y la no expulsión del brasileño les perjudicó.

Un gol del francés Karim Benzema a los 83 minutos permitió al Real Madrid sumar los tres puntos en el estadio de Vallecas, en un partido en el que sufrió mucho para contener los ataques del Rayo y Thibaut Courtois sostuvo a su equipo con varias paradas de mérito.

"Sabemos que contra el Real Madrid o éramos superiores en intensidad, ganando duelos y acertando arriba en las ocasiones, o no teníamos muchas opciones. Tienen uno de los mejores porteros del mundo, no hemos estado acertados y ellos en una gran jugada han marcado", dijo Mario Suárez, en conferencia de prensa.

El futbolista del Rayo dio su opinión sobre una acción que se produjo en la segunda mitad entre Casemiro y Oscar Valentín que terminó con su compañero sustituido lesionado.

"Esa falta es roja porque la he visto en vídeo y foto. Oscar tiene sangre en el calcetín. Se lo comentamos al árbitro y dice que no es roja porque no le dobla el tobillo, pero en imágenes se ve que sí. Si se lo dobla más se lo parte", confesó.

"Entiendo que sea su apreciación en directo porque hay gente y es una acción rápida, pero no entiendo por qué el VAR no le avisa. El VAR iba a entrar en estas situaciones, no ha entrado y nos ha perjudicado", finalizó.