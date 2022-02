Kroos, primera prueba con vistas al PSG

Madrid, 26 feb.- Carlo Ancelotti aprovechó un desacertado partido del brasileño Casemiro y la amonestación recibida en una entrada que lesionó a Óscar Valentín, para probar en su demarcación al alemán Toni Kroos, de cara al partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones ante el París Saint-Germain, en un partido que dejó un triunfo sufrido del líder en un nuevo paso hacia el título de Liga.

Había asegurado 'Carletto' en vísperas de la visita a Vallecas que la experiencia de un futbolista del recorrido de Kroos no necesitaba de pruebas. La realidad fue diferente y el desacierto de Casemiro, baja por sanción en la búsqueda de remontada ante el PSG en el Santiago Bernabéu, provocó que el técnico italiano tomase la decisión de sentar al brasileño a los 60 minutos.

Había estado impreciso en el primer acto, con errores impropios de su nivel, errático con el balón, incómodo en un campo de menor tamaño como el estadio de Vallecas. Hasta regaló un pase a Sergi Guardiola que pudo costar un gol si el delantero rayista hubiese precisado su disparo lejano en el intento de sorprender a Courtois. Pudo cambiar su destino si el colegiado hubiese concedido que le anuló a Casemiro al borde del descanso por fuera de juego, tras darle validez y recibir el aviso del VAR.

La dura entrada sobre Óscar Valentín, que provocó su lesión y fue castigada con cartulina amarilla por el colegiado, provocó la decisión de Ancelotti a la hora de partido. Kroos se adaptó bien a la demarcación, impuso sus galones y exhibió criterio, encontrando en la frescura del uruguayo Fede Valverde, el mejor socio para los momentos decisivos del duelo. Fue la primera prueba del centro del campo que tendrá que imponer el ritmo en busca de goles para remontar al PSG el próximo 9 de marzo en el Bernabéu.

COURTOIS, SALVADOR, IMPULSA AL LÍDER

El primer triunfo del Real Madrid en Liga de visitante desde el 22 de diciembre, llegó gracias a la firmeza de Thibaut Courtois aunque a Ancelotti no le gustase reconocerlo para no quitar mérito a la entrega de sus jugadores de campo. Tras la derrota en el Coliseum Alfonso Pérez ante el Getafe y el empate en la Cerámica contra el Villarreal, no desapareció el sufrimiento pero el líder se sostuvo gracias a las paradas salvadoras de su portero.

Hasta 16 porterías a cero en toda su temporada, la cuarta consecutiva en Liga, especialmente brillante en la segunda mitad a un testarazo tras córner de Mario Suárez y una doble intervención exhibiendo reflejos, rapidez de movimientos y seguridad ante Trejo y Álvaro García. El partido de Thibaut dio puntos al Real Madrid.

EL RUMBO LO PUDO CAMBIAR ASENSIO

El rumbo del partido pudo cambiar desde sus primeros compases pero, en esta ocasión, le faltó precisión a Marco Asensio. No fue desde fuera del área, desde donde exhibe un gran acierto y es el jugador con mayor número de goles en Liga con sus zurdazos lejanos.

Más cerca de la portería rival perdonó con inocencia lo primera, chutó centrado la segunda con todo para marcar tras pase de Karim Benzema cuando aún no se habían cumplido los cinco minutos, y el vuelo de Luca Zidane evitó el gol en su mejor golpeo. Posicionó el cuerpo para buscar ajustar al palo su chut y, cuando cantaba el gol, apareció la manopla salvadora del portero rayista. Los buenos minutos del brasileño Rodrygo a su entrada, aumentan de nuevo la competencia en la banda derecha del ataque.

VINÍCIUS-BENZEMA, LA PAREJA DE LA LIGA

No son habituales los gestos de rabia de Carlo Ancelotti con Vinícius. Una pérdida del brasileño por lanzar una pared de tacón, provocó la reprimenda del entrenador que demandó con gestos más intensidad y concentración a un jugador que no había aparecido en el partido.

Se produjo segundos antes de la acción que decidió el partido, la reaparición de la pareja que más tantos fabrica en LaLiga. 'Vini' había estado desaparecido, sin encarar como es habitual ni generar desequilibrio, frenado en un marcaje con ayudas, incómodo en Vallecas pegado a la banda izquierda.

Se liberó a siete minutos del final cuando abandonó su posición para lanzar un desmarque al espacio que fue visto por su compatriota Rodrygo antes de que le pusiese el tanto del triunfo en bandeja al máximo goleador, Benzema. 19 goles del francés, cinco con asistencias de Vinícius. Una pareja letal que acerca, un poco más, al Real Madrid al título de Liga tras superar un capítulo con buenas dosis de sufrimiento.

Roberto Morales