Zozulya: "Putin es una reencarnación de Hitler"

Redacción Deportes, 24 feb.- El ucraniano Roman Zozulya, delantero del Fuenlabrada, de la Segunda división española, aseguró que el presidente ruso, Vladimir Putin, "es una reencarnación de Hitler".

En un mensaje publicado en su cuenta de Facebook, Zozulya, que con anterioridad jugó en equipos como Dinamo Kiev, Dnipro, Albacete o Betis, señala que Ucrania y Rusia nunca han sido pueblos hermanos, "porque los hermanos no tratan de imponer un complejo de inferioridad y, si es necesario, atarles una soga al cuello".

"Siempre hemos sido un hueso en la garganta de la mayoría de los gobernantes grandes y poderosos. En varios periodos históricos han buscado someternos, que pasáramos hambre, perseguirnos y matarnos por el derecho de hablar en nuestra lengua, expresar una opinión y buscar la independencia. Cuanto más apretaron, más fuertes salimos. Nunca sufrimos el Síndrome de Estocolmo, siempre hemos tenido un rechazo total a su violencia y control", expresó.

Zozulya añade que hay rusos que les han expresado su apoyo repetidamente pero que son pocos, porque a su juicio la "gran mayoría es biomasa 'zombieada' por la propaganda. Pero es su elección vivir con miedo y depresión".

"Somos una nación pacífica que no tiene planes de atacar a nadie. Tenemos suficiente gente y tierras, pero no se las daremos a ningún loco", apuntó el jugador del Fuenlabrada, que recordó que han estado parando la "agresión rusa durante ocho años" y no permitirán que se "extienda a toda Europa".

"Por ello, el mundo debe darse cuenta de otra verdad, que Putin es una reencarnación de Hitler. Y sus planes son más ambiciosos que conquistar Ucrania. Por lo tanto, es más importante que nunca que el mundo se una e imponga sanciones económicas a este régimen maldito", agregó Zozulya, quien aseguró que las fuerzas armadas de su país resistirán porque su carácter "está forjado en acero" y que cree en Ucrania, en su ejército y en la victoria.