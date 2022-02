El ejemplo de Herrera y Lodi

Miguel Ángel Moreno

Madrid, 24 feb.- En su situación más débil en una década, el Atlético de Madrid cuajó un buen papel en la ida de octavos de la Liga de Campeones ante el Manchester United, solo manchado por el 1-1 del sueco Anthony Elanga. Una mejoría que subraya al valor de los menos habituales, como Héctor Herrera y Renan Lodi.

"Todos en el andar de la temporada tienen su momento, su tiempo, y hay que estar listo, porque cuando te toca, te toca", reflexionó Diego Pablo Simeone tras el encuentro, enfocando su opinión en dos jugadores, el mexicano y el brasileño.

Herrera era el jugador con menos minutos esta temporada, exceptuando a los canteranos Carlos Marín y Javi Serrano, y a los fichajes del mes de enero, Daniel Wass y Reinildo Mandava. Apenas 563 minutos en 18 partidos había tenido el 'Zorro', desplazado por la llegada de Rodrigo de Paul como alternativa en el mediocampo.

El mismo Herrera llegó a reconocer en una entrevista a EFE en las horas previas al encuentro su desazón al ver que no estaba contando con oportunidades.

"La verdad que muchas veces voy jodido casa, que es donde uno puede ser como es o expresar lo que siente. En casa también con mi mujer hablo muchísimo de este tema, sobre todo cuando no juego, cuando tengo poca participación. Es difícil asimilar que no estás participando, que no te toman en cuenta", se sinceró el de Tijuana (México), al que ya le costó entrar en el once hace dos temporadas.

Ante el United, beneficiado por su buen partido en la victoria ante Osasuna (0-3) formó en el once inicial en un mediocampo completado por Geoffrey Kondogbia y Marcos Llorente.

El 'Zorro' devolvió la confianza con creces: fue el jugador que más pases recibió del equipo (36), el que más distribuyó (43 de 52 intentos, con un 83% de acierto) y su conexión con Kondogbia fue la más prolífica en el partido, con 11 pases del centroafricano al mexicano, según la UEFA. Y más allá de los datos, sus movimientos siempre tuvieron sentido, tanto para crear como para destruir.

Una situación similar le ocurrió al brasileño Renan Lodi, que hasta anoche acumulaba 955 minutos en 27 encuentros. Más utilizado que Herrera, Sime Vrsaljko y Matheus Cunha, pero sin encontrar nunca una regularidad en el juego, provocada por sus flaquezas defensivas, motivo por el que el Atlético buscó un refuerzo para el flanco izquierdo con la incorporación de Reinildo Mandava en enero.

Con el mozambiqueño por detrás, bien como tercer central o como lateral, Lodi quedaba en ocasiones como carrilero y otras como extremo, dando rienda suelta a su velocidad. El resultado fue un centro fantástico desde la banda izquierda para el remate espectacular de cabeza de Joao Félix, que supuso el 1-0.

"El centro de Lodi fue fantástico, y la contundencia de Joao nos permitió adelantarnos", ensalzó Simeone, que también elogió el trabajo defensivo de Lodi y Reinildo, aunque este último falló a la hora de detener a Elanga en la jugada que supuso el 1-1.

EL RETORNO DEL 'ESPÍRITU'

Sus casos son expresivos de ese "espíritu" al que Simeone alude una y otra vez en las últimas fechas como antídoto para los problemas que sufre su equipo. El argentino pone como punto de partida a esa reacción la catarsis que se produjo tras la derrota en casa ante el Levante (0-1) hace una semana, y las reuniones de la directiva con jugadores y entrenador escenificadas días después.

"Me quedo con que el equipo está mejor, desde ese movimiento en la previa ante Osasuna con la reunión con el club que tuvimos, el espíritu es muy bueno, y ojalá podamos seguir en esa línea", argumentó el entrenador.

Ese espíritu al que Simeone apeló en la previa también se muestra en el partido de Joao Félix, que no solo marcó el 1-0 sino que fue un incordio constante, intentó tres remates, y recibió cuatro faltas, generando varias tarjetas a los jugadores del United.

Y a ese espíritu tratará de sumar el entrenador argentino a Antoine Griezmann, que volvió a contar con minutos, 19 en la segunda parte sustituyendo precisamente a Joao, después de más de un mes de lesión.

También tendrá que tener su papel en él Luis Suárez, que anoche vivió una situación extraña: por primera vez en lo que llevamos de temporada no tuvo ni un solo minuto en un partido en el que estuvo disponible para jugar, ya que hasta ahora solo se había perdido el partido de Liga contra el Villarreal por sanción.

Aunque es cierto que en un planteamiento de salida al contragolpe como el que tuvo el Atlético contra el United las habilidades del charrúa son menos indicadas, está por ver cuál será su papel si Joao, Correa y Griezmann se ponen en su mejor nivel. En todo caso, si algo demuestran los casos de Herrera y Lodi es que en este Atlético todos cuentan para sumar a ese "espíritu" renacido de Simeone. EFE

1011340

mam/og