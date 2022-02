Trinitarios identifican al que los atacó: “Como para olvidar su rostro”

Madrid, 23 feb.- Tres supuestos pandilleros han identificado a un presunto miembro de los Dominican Don’t Play (DDP), principal acusado en el juicio por un ataque de esta banda juvenil contra los Trinitarios en el distrito madrileño de Puente de Vallecas en 2019, como el joven que disparó a uno y atacó con un machete a otros dos.

“Lo vi demasiado de frente como para olvidar su rostro”, ha dicho Sandy sobre Carlos Manuel, alias “El Huevo”, quien le dio varios tiros con una pistola en el interior de un locutorio, donde la víctima intentó resguardarse cuando era perseguido por un grupo de supuestos integrantes de los DDP.

Con su declaración, la de otros tres agredidos y más testigos la Audiencia Provincial de Madrid ha continuado este miércoles el juicio a cuatro acusados por pertenecer a esta banda, además de por otros delitos como tentativa de homicidio, lesiones y tenencia ilícita de armas.

Para “El Huevo”, como conocen a Carlos Manuel S.M., el fiscal pide 34 años y medio de cárcel, mientras que para los otros tres procesados, Mario Fernando O.R., Ángel José R.V. y Víctor Manuel A.P., solicita penas de entre 4 y 6 años de prisión.

Los hechos juzgados ahora recuerdan a los dos ataques, también de presuntos miembros de la banda Dominican Don"t Play, que causaron la muerte a machetazos de Jaime y Diego, dos jóvenes de 15 y 25 años vinculados a los Trinitarios, el pasado día 4 de febrero en los barrios de Atocha y Usera de Madrid, unos sucesos que han obligado a reforzar el operativo contra bandas juveniles en la región.

Los hechos que ahora se juzgan tuvieron lugar alrededor de las once de la noche del 30 de septiembre de 2019 en la zona del bulevar de Puente de Vallecas, donde, según lo descrito por la Fiscalía, al menos seis presuntos miembros de los DDP -los cuatro acusados y dos menores- acometieron un ataque sorpresivo contra sus rivales los Trinitarios.

Todo empezó cuando Sandy, como él mismo ha descrito y ha ratificado un joven que presenció lo ocurrido, trató de refugiarse en el locutorio Julito del Puente de Vallecas cuando era perseguido por un grupo de "personas que llevaban máscaras" y que le estaban disparando.

Tres atacantes, según ha relatado la víctima y otros testigos, entre ellos el dueño del local, entraron y dos de ellos, al parecer los acusados Carlos Manuel y Mario Fernando, le dispararon con una pistola y una escopeta, respectivamente.

Sandy ha identificado en el juicio a "El Huevo" como el joven que portaba el arma corta y le disparó primero y de frente: "Me agaché y me rozó en la cabeza. Lo vi demasiado de frente como para olvidar su rostro".

Dos de los proyectiles que le impactaron en la espalda aún no se los han podido extraer de su hombro y costado derechos. "Me duele el brazo y no puedo hacer fuerza con algunos dedos", ha detallado sobre las secuelas que sufre desde la agresión, durante la que también recibió un machetazo cuando logró huir del locutorio.

"Fue para acabar la jugada", ha afirmado un joven que fue testigo de los hechos.

Tanto Sandy como otros dos presuntos miembros de los Trinitarios, que fueron agredidos aquella noche, Jonathan Javier y Álvaro -preso por otra causa-, han negado su pertenencia a esta banda juvenil: "Cuando vinieron a por mí les dije que yo no era de nada".

Jonathan, que ha dicho conocer previamente a Carlos Manuel de un reformatorio en el que estuvieron internos, ha relatado que pocos minutos después del ataque en el locutorio Julito, el acusado, ayudado por varios acompañantes, le dio un machetazo en la cara que le ha causado la pérdida total de la visión en el ojo derecho.