Villacís: "Espero que este PP desaparezca con este cambio"

Archivado en:

La coordinadora de Madrid y vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, ha aseverado este miércoles que espera que "este PP desaparezca con este cambio", pues entiende que "el ejemplo de lo sucedido con Ayuso" le hace pensar que "si hacen esto con los suyos, qué no harán con sus socios".

Así lo ha trasladado en una entrevista en 'esRadio', donde ha recordado que ayer en el Pleno municipal instaba al PP a pedirle disculpas "por inventarse que Cs negociaba los presupuestos a sus espaldas, e Igea demostró que era mentira".

Por ello, ha acusado a los 'populares' de "dar muestras de bajísima política". "Espero que este PP desaparezca con este cambio", ha valorado sobre el cambio de la Dirección Nacional del Partido Popular.

Sobre el presunto espionaje a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, con recursos de las arcas municipales, ha reiterado que se va a "saber todo gracias a que no hay un Gobierno con mayoría absoluta entre otras cosas". "Tengo un vicepresidente y consejeros (en la Empresa Municipal de vivienda y Suelo) que no tienen que correr el riesgo con actividades hechas a nuestras espaldas", ha expresado.

Además, ha negado que ella "pidiera la cabeza" de Ángel Carromero a cambio de no liderar una moción de censura contra el alcalde, José Luis Martínez-Almeida. "Yo podría ser alcaldesa y no lo soy. Almeida no tiene mayoría absoluta y tuvo que conformar un gobierno en coalición, y hubo que cumplir esos pactos", ha finalizado.