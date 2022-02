Esperanza Aguirre ve "imprescindible" que Feijóo tome las riendas del PP "si está dispuesto"

Archivado en:

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre ha señalando que es "imprescindible" que el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, tome las riendas del Partido Popular de forma inmediata "si está dispuesto", al tiempo que ha asegurado que Isabel Díaz Ayuso debe quedarse en la política madrileña puesto que dentro de un año se celebrarán elecciones autonómicas.

"Núñez Feijóo, en este momento, es muy valioso, pero no sé si él querrá quedarse en Galicia. Lo que sé es que los afiliados tenemos que decidir", ha asegurado la exdirigenta del PP en una entrevista en 'RNE', , en la que ha vuelto a pedir la dimisión de Pablo Casado y del secretario general del partido, Teodoro García Egea.

Ha explicado que antes los estatutos del partido marcaban que el congreso elegía al presidente del partido y que era la Junta Directiva quien nombraba al candidato a la Presidencia del Gobierno. Sin embargo, ha señalado que el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy cambió los estatutos y ahora el presidente de la formación es también candidato a la Presidencia.

Aguirre ha defendido el modelo anterior y, en este sentido, ha pedido que Feijóo presida el Partido Popular y que "si quiere ser candidato a la Presidencia pues ya lo verá la Junta Directiva", ha explicado la expresidenta madrileña, que ha reclamado la convocatoria de un congreso extraordinario.

"Hay que convocar los congresos que Teo (García Egea)no ha querido convocar porque no le gustaban los que se iban a presentar", ha enfatizado Aguirre, al tiempo que ha tomado las palabras de Ayuso con las que este lunes pidió zanjar esta batalla interna: "No podemos seguir desangrándonos".

Preguntada acerca de cuánto tiempo cree que Casado va a resistir en el cargo, ha criticado la actitud de "atrincherarse". "Lo más honroso que puede hacer es dimitir", ha opinado, a la vez que ha lamentado que la imagen de Ayuso también se vaya a ver "tocada".