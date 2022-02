Díaz Ayuso agradece los gestos de apoyo y reitera que su compromiso es con Madrid

Archivado en:

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha agradecido este lunes los "múltiples gestos de cariño" recibidos estos días, tras estallar la guerra interna con la Dirección Nacional del PP, pero ha reiterado que su "compromiso" está y seguirá en Madrid.

Así lo ha manifestado en su intervención en la inauguración de la biblioteca Princesa Leonor, en Boadilla del Monte, donde ha sido recibida con aplausos y vítores de vecinos de la localidad que se han agrupado a las puertas.

"Los madrileños de izquierda a derecha, incluso gente que nunca había votado antes, me dieron su confianza hace menos de un año, el 4 de mayo, por todos ellos la vida en la Comunidad de Madrid va a seguir con normalidad", ha subrayado, al tiempo que ha garantizado que su Gobierno no dejará "ni un solo momento de atender a sus responsabilidad" y ha prometido que hará todo lo que esté en su mano para que "el ritmo no decaiga".

Ante el "cruel ataque político" que está sufriendo, donde se le ha negado "la presunción de inocencia" y donde se ha pretendido implicarla "en corrupciones y malas prácticas", ha agradecido el apoyo de la gente pero ha incidido en que no se trata de que le den su confianza por cariño sino que se trata de que se compruebe que lo que dice es cierto.

"Con lo bien que vamos en Madrid, qué pena es tener que soportar ahora mismo esta situación. Yo quiero que los madrileños confíen en la ilusión y en la recuperación que ya se siente en toda la región, que sigue creciendo y creciendo", ha remarcado.

DEFENDERÁ LA LEGALIDAD DEL CONTRATO

En paralelo, ha señalado que ahora debe defenderse en la Fiscalía, donde la han arrastrado "maliciosamente". Por ello, ha anunciado que hoy mismo sin esperar a que lo soliciten van a enviar "toda la relación de documentos" que tienen con respecto al contrato relacionado con su hermano, sobre el que se han arrojado "insidias".

La presidenta ha sostenido que este contrato ya fue fiscalizado por la Cámara de Cuentas, por la Intervención de la Comunidad de Madrid y es "perfectamente legal". Asimismo, ha hecho hincapié en que este contrato "trajo material cuando no lo había y cuando los mercados estaban completamente desabastecidos en la primera etapa de la primera ola en el Hospital de Emergencias, como en otros muchos sitios, cuando los sanitarios no tenían protección para trabajar y cuando no todas las empresas eran capaces de localizar material para traerlo".

Además, Ayuso ha puesto el foco en que ella tuvo conocimiento de dicho contrato "un año y medio más tarde" y ha asegurado que "nadie de su Consejo de Gobierno intervino en la adjudicación del mismo". "Una vez enviada toda la documentación a la Fiscalía, vamos a estar a su entera disposición por si fuera necesario algo más", ha dicho.

DAÑO A SU IMAGEN

La jefa del Ejecutivo autonómico ha incidido en que esta situación "no es nueva" y que ya han intentado "dañar" su imagen "ante distintas instancias en decenas de ocasiones" aunque "sin éxito". "Asumirlo sin desatender mis obligaciones requiere de un gran esfuerzo pero no puedo dejar de trabajar un solo día en mis tareas como presidenta", ha remarcado.

En este punto, ha declarado que la han atacado a ella y a la "honorabilidad" de su Gobierno, lo que considera "parte de los sinsabores de la política", pero lo peor del asunto es, a su parecer, que si se siguen recurriendo a este tipo de prácticas nadie con prestigio va a querer trabajar en política "porque se destrozan familias sin pruebas" y las empresas no van a querer colaborar con las instituciones "si su anonimato se pone en tela de juicio" y si se daña su reputación "sin piedad".