Esperanza Aguirre pide la dimisión de Egea y está "pensando" si también la de Casado

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre ha exigido este sábado la dimisión del secretario general del PP, Teodoro García Egea, por haber llevado a los populares "a la situación de crisis que viven", y está "pensando" si también debería pedir la del presidente del partido, Pablo Casado.

En una entrevista en Catalunya Ràdio, Aguirre ha insistido en que "Egea ya está tardando en dimitir" por la crisis abierta en el PP tras la denuncia de un presunto caso de corrupción de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en beneficio de su hermano.

"Según Cayetana Álvarez de Toledo -ha dicho Aguirre-, Casado le dijo que Egea es quien tiene todos los poderes dentro del partido... Así que ya está tardando (en dimitir)".

Aguirre ha indicado que está "estupefacta" por "lo que pasa en Madrid". "La crisis más grave que he visto nunca, comparable solo con la crisis de UCD", ha continuado antes de informar de que hace meses que no habla con Casado.

"El follón que ha organizado en el Partido Popular, la absoluta situación de no saber qué hacer, qué pensar, de nuestros electores, de militantes... es tremendo", ha relatado.

Si la dimisión de Egea no se produce, ha manifestado, que Casado "lo cese" por la gestión del partido en los últimos tiempos, pero, sobre todo, de esta crisis.

La expresidenta de Madrid se ha mostrado también muy contrariada por el contenido de la entrevista que Casado concedió ayer para hablar de Díaz Ayuso, en la que deslizó un presunto caso de tráfico de influencias en beneficio del hermano de la actual presidenta madrileña.

"El señor Casado ha dicho cosas que no son ciertas", ha añadido antes de confesar que "está pensando" si él "no tiene que acompañar también" a Egea en su dimisión.

Ha subrayado que Casado y su equipo "han metido esta historia falsa de si Díaz Ayuso es corrupta" y les ha pedido que "no utilicen datos falseados". "Por Dios, primero entérese usted bien".

Aguirre ha explicado que los casi 300.000 euros de los que habló Casado como comisión cobrada por el hermano de Díaz Ayuso no corresponden a la comisión cobrada por la venta de mascarillas sanitarias, sino a lo que percibió por su trabajo comercial en un ejercicio fiscal, como se recoge en su declaración de renta.

Aguirre ha puesto en duda también la información que hoy publica el diario "Público", según la cual el Gobierno de Madrid adjudicó en el auge de la pandemia un contrato de más de 900.000 euros a un socio de la madre de Díaz Ayuso para la compra de 25 respiradores.

"No sé si la madre tiene un socio. Seguramente, es exsocio, porque la pobre madre me parece a mí que no tiene sociedad alguna", ha señalado.

La expresidenta madrileña ha evitado pronunciarse sobre el futuro papel que pudiera jugar en el partido el presidente popular gallego Alberto Núñez Feijóo, pero ha dicho estar de acuerdo con él en que "esto se ha de acabar pronto".

Aguirre ha descartado con un rotundo no la posibilidad de una escisión en el PP, así como la formación de un nuevo partido, segregado del popular.

"Lo que tiene que haber -ha dicho- es un congreso antes del 21 de julio de este año (como marca la ley y los estatutos). Y espero que para entonces todo esto se haya arreglado".