Passenger aplaza al 31 de agosto su concierto en la sala La Riviera

Archivado en:

El cantante Passenger ha aplazado a agosto los conciertos que tenía programados a finales de marzo en Barcelona y Madrid, informa la promotora Doctor Music en un comunicado.

Los conciertos serán el 30 de agosto en la sala Razzmatazz de Barcelona y el 31 en la sala La Riviera (compra aquí tus entradas) de Madrid; las entradas adquiridas para los conciertos aplazados serán válidas y las entradas para las nuevas fechas ya están a la venta.

Esta es la tercera ocasión en la que el cantautor inglés, también conocido como Mike Rosenberg, aplaza su gira, inicialmente prevista para marzo de 2021 para presentar los temas de su nuevo álbum, 'Song for the drunk and broken hearted'.