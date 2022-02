Pedro Moreno: “En Alcorcón, una alcaldesa con una sentencia que la inhabilita a cinco años para la gestión pública y privada se niega a dimitir"

Archivado en:

La política en Alcorcón está viviendo una de las semanas más complicadas de los últimos 20 años, la situación de la alcaldesa del municipio madrileño es tensa y no hay acuerdo entre los partidos. Hemos hablado con Pedro Moreno Gómez, concejal y portavoz del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Alcorcón.

¿Qué está ocurriendo en Alcorcón?

En Alcorcón ocurre algo sin precedentes. Una alcaldesa, con una sentencia que la inhabilita a cinco años para la gestión pública y privada se niega a dimitir, con el agravante de que esta señora es la tercera condena que tiene. La primera en 2007 por injurias, la segunda en 2019 por ataque al derecho al honor contra dos empresarios de Alcorcón, y ahora esta tercera condena a inhabilitación por arruinar una empresa pública. A todo esto añadir que se mantiene en el puesto a pesar de que desde VOX en Alcorcón solicitamos su dimisión inmediata en un Pleno Extraordinario convocado a petición nuestra para ello. En ese Pleno todos los grupos de la oposición votamos a favor de su dimisión, pero PSOE y Podemos en Alcorcón votaron en contra, demostrando el cinismo político de Podemos que han pasado de venir a regenerar la democracia a, directamente, ser parte de su degeneración.

Bien es cierto que durante estos casi tres años de Gobierno social-comunista en Alcorcón hemos visto, tanto socialistas como comunistas, incumplen de forma sistemática todo lo que prometen e incluso firman. Han incumplido año tras año el presupuesto que ellos mismos aprueban, dejando las partidas presupuestarias sin ejecutar, lo que demuestran que son presupuestos falsos e inflados, lo que nos ha llevado a realizar enmiendas a la totalidad de los mismos todos los años. Pero es además incumplen hasta el propio pacto de legislatura firmado entre PSOE/Podemos, un pacto de 35 puntos de los cuales incumplen 25. Únicamente gastan dinero de todos los vecinos en sus chiringuitos ideológicos, en publicidad, propaganda y en crear cortinas de humo para intentar tapar su nefasta gestión.

¿Cuál es el proceder de VOX con todo lo que está ocurriendo?

Como ya he dicho anteriormente, desde VOX en Alcorcón ejercemos nuestra labor de fiscalización del gobierno de forma responsable, denunciando cualquier acción o política que este Gobierno lleve a cabo en contra de los intereses generales de los vecinos de Alcorcón y del propio Municipio. Estamos demostrando que somos la única y verdadera oposición a este irresponsable e ilegítimo Gobierno encabezado por una política condenada que se niega a dimitir. Hemos retratado la falsedad y las mentiras de este Gobierno Municipal que incumple sus promesas de campaña y los propios pactos de coalición. No hemos entrado en cambalaches, en vetos por sistema de mociones o propuestas de otros grupos, en guerras personales ni en la zafiedad dominante. Hemos mirado siempre por el bien de los vecinos y por el Municipio, promoviendo y apoyando mociones que resultan beneficiosas sin mirar su procedencia, algo que no han hecho ninguno de los demás partidos políticos.

¿Cuáles son las explicaciones del PSOE?

El PSOE echa balones fuera, crea cortinas de humo, se dedica a crear publirreportajes pagados con el dinero de los vecinos para blanquear a la Alcaldesa condenada, para seguir con sus mantras ideológicos y para continuar creando su red clientelar a la que siempre nos tiene acostumbrados la izquierda. Sus típicos chiringuitos. El PSOE dice que la Alcaldesa no tiene que dimitir porque la sentencia no es firme. Han pasado de pedir dimisiones por imputaciones, cuando son de personas de otros partidos, a defender a personas condenadas. Si quiere recurrir que lo haga, pero desde su casa, no con el dinero de los vecinos de Alcorcón y manteniéndose en el cargo más importante de nuestra ciudad, algo que no hace más que mancillar el buen nombre de Alcorcón. Alcorcón no merece tener una Alcaldesa condenada. Ni un atisbo de autocrítica dentro del Gobierno social-comunista de Alcorcón encabezado por una Alcaldesa condenada a 5 años de inhabilitación que se niega a dimitir. Algo sin precedentes.

¿Qué dicen el resto de formaciones políticas?

El PP y el PSOE-Podemos llevan toda la legislatura fijándose en sus viejas rencillas, algo totalmente estéril e inútil que no aporta nada ni a los vecinos ni al Municipio. Un “ y tú más “ constante que causa vergüenza ajena. Recordemos que el PP también tiene una Concejal procesada por malversación y prevaricación, pues el juez ve indicios de delito por parte de dicha Concejal, al liquidar la empresa municipal de la vivienda en 2012. El fundamento jurídico dos del auto mantiene que los hechos relatados “podrían ser constitutivos” de un delito de malversación, tipificado en el artículo 432 del Código Penal y con una posible condena de prisión de dos a ocho años de prisión, y otro de prevaricación administrativa, recogido en el artículo 404 y con la posible pena de inhabilitación para ser cargo público de nueve a 15 años. “De estos delitos sería responsable la investigada al haber adoptado una resolución que podría haber causado un grave perjuicio para el patrimonio de la empresa pública en particular y de fondos públicos en general, al abonarse cantidades sin contar con la justificación técnica preceptiva”, sostiene el auto. “Asimismo, al ostentar el cargo de consejera delegada en función de su cargo, siendo una sociedad cuya participación, fondos y patrimonio son públicos, pudieran ser los hechos cometidos un delito de prevaricación administrativa”, añade. De Ciudadanos poco que hablar, intentando jugar a dos bandas, como siempre, acercándose mucho al Gobierno que no para de despreciarlos. Una labor que nadie entiende. La única formación política que queda en Alcorcón es VOX, los demás están más preocupados en sus juegos de tronos y en sus luchas internas que en la ciudad y los vecinos de Alcorcón.

¿Esta gestión le ha costado más de 200 millones a los vecinos?

Cada vez que Gobiernan PSOE-Podemos o el PP siempre le cuesta dinero a los vecinos. Siempre. Además de estos casi 200 millones de Euros, la errática gestión del PSOE le costó también, entre otras, 333 millones de Euros en la quiebra de EMGIASA. Únicamente el CREAA fueron 100 millones de Euros, que ahí está sin terminar pudriéndose. El actual Gobierno ha tenido la oportunidad de volver a invertir en el Municipio, y no lo ha hecho. Ha preferido gastarse el dinero en gastos políticos, con más de dos millones y medio en sueldos de cargos colocados a dedo, por ejemplo. Más allá de la nefasta historia dejada por el PSOE en Alcorcón y la ruina que dejan en cada Gobierno, está el tiempo perdido, tiempo que hace que Alcorcón no avance y esto repercute en las inversiones necesarias en el futuro. Hace falta una política valiente y eficaz para reparar esta desidia y dejadez dejada por los gobiernos socialistas y del PP.

A corto plazo, ¿Cómo ves el futuro?

El futuro de Alcorcón solo se entiende con una alternativa que trabaje por los vecinos de Alcorcón sin despilfarrar en gasto político y en sectarismo ideológico. Alcorcón necesita una política valiente, que trabaje para todos en las necesidades reales de los vecinos de Alcorcón, esas necesidades que preocupan de verdad a los vecinos, con gestores y no con vividores de la política. El único futuro pasa por VOX.