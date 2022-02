Lobato pide llevar a la Fiscalía el contrato relacionado con el hermano de Ayuso

Archivado en:

El secretario general del PSOE y portavoz en la Asamblea, Juan Lobato, ha pedido este jueves que se ponga en conocimiento de la Fiscalía toda la información de relevancia que pueda existir sobre presuntas irregularidades en un contrato de 1,5 millones de euros relacionado con el hermano de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y sobre el supuesto espionaje llevado a cabo en el seno del PP a través de la Empresa Municipal de la vivienda y Suelo (EMVS) para investigar al entorno familiar de Díaz Ayuso.

En declaraciones a los periodistas en el Parlamento regional, Lobato ha pedido además la comparecencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid y de su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, en la Asamblea para dar explicaciones y que se ponga en marcha la comisión de investigación sobre los contratos de emergencia que ya solicitó el PSOE.

Lobato ha mostrado su indignación porque "Madrid vuelva a ser el centro de las luchas internas del PP, de los chantajes, de los espionajes y de las amenazas".

"No podemos consentir tener en Madrid otra vez este problema. Ya está bien de luchas internas, de enfrentamientos y de chantajes en la Comunidad de Madrid", ha dicho el portavoz socialista, quien ha señalado que "José María Aznar, Mariano Rajoy y ahora Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso vienen insistiendo en esas guerras internas, esos chantajes y esas amenazas cruzadas".

"Aquí no hay víctimas, aquí lo que hay es un enfrentamiento permanente que no se merecen especialmente los madrileños. Por eso, exigimos estas tres cuestiones y le preguntamos a Isabel Díaz Ayuso con claridad si esta era la libertad que nos prometía, la libertad para amenazar, para chantajear, esta libertad siciliana que no nos merecemos en Madrid", ha subrayado Lobato.

Ha destacado que si el PP tenía sospechas desde hace tiempo sobre la posible irregularidad de estos contratos, lo primero que debía hacer no es contratar un detective privado, sino ir a la Fiscalía.

De igual manera, Lobato ha defendido que si Ayuso está sufriendo un espionaje que vaya a la Fiscalía y lo denuncie. El PSOE va a pedir a la Fiscalía que estudie todas estas informaciones que se están publicando y que actúe con determinación.