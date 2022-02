Aguirre pide al PP no ser "equidistantes" entre Vox y Podemos

Archivado en:

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre ha pedido al Partido Popular no ser "equidistantes" entre Vox y Podemos y ha insistido en defender los principios del partido, al tiempo que ha recalcado no tener miedo a las etiquetas.

"A mí en el tiempo de Zapatero no me llamaban extrema derecha, me llamaban derecha extrema", ha manifestado.

Así se ha pronunciado Aguirre durante una entrevista este miércoles en La Sexta, , en la que ha sostenido que el PP es "un partido de centro derecha" y, por lo tanto, "la equidistancia no es un principio".

Preguntada por los resultados de las elecciones en Castilla y León, ha señalado que está de acuerdo con Pablo Casado en cuanto a defender los principios del partido, como "defender la unidad de España, defender la libertad y defender la propiedad". "En eso es en lo que tenemos que pactar", ha añadido.

Asimismo, ha afirmado que apoya un Gobierno del PP para Castilla y León "ya que es el que ha ganado las elecciones", sin embargo, ha recordado que "será el presidente Mañueco quien tendrá que negociar" y que "en este momento no tiene más que a Vox".

Por ello, la expresidenta de la Comunidad de Madrid ha subrayado que no cree "para nada" en que haya que tener equidistancia. "Para el partido no es lo mismo Pablo Iglesias que Santiago Abascal, y Vox que los comunistas. No podemos decir eso", ha apostillado.

SOBRE VOX

Por otra parte, sobre las palabras del expresidente del Gobierno José María Aznar sobre Vox, en las que lo equipara con la líder del FN francés, Marine Le Pen, Aguirre ha corregido que el líder de Vox, Santiago Abascal, "no está en el mismo grupo que Le Pen", si no que pertenece al "mismo grupo que los conservadores ingleses" en Europa, ha matizado.

Asimismo, ha admitido que "pese a algunos errores recientes de Boris Johnson" el Partido Conservador es el partido con el que se siente identificada.

Al respecto, Aguirre ha expresado que el partido de centro derecha es el PP y que, según su opinión, Vox es un partido con el que comparte "cosas muy importantes" como la libertad individual o la libertad económica, aunque ha resaltado estar en desacuerdo con otras.

Además, ha reflexionado que el éxito de Vox viene precedido por los errores del PP de Mariano Rajoy que, a su juicio, fueron "subir los impuestos en vez de bajarlos y no derogar la ley de memoria histórica". "Eso hizo que Vox se convirtiera en un partido que está en las instituciones", ha señalado.

CONGRESO DEL PP DE MADRID

Finalmente, en cuanto a la celebración del congreso del PP en Madrid, Esperanza Aguirre ha recordado que tocaban el año pasado pero que coincidieron con la convocatoria de elecciones.

De forma paralela, ha insistido ante la incertidumbre de cuándo se celebrará dicho congreso que "tendrán que explicarlo desde la junta directiva nacional", al tiempo que ha indicado que los congresos se celebrarán en el primer semestre de este año 2022.