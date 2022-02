Cinco universidades internacionales se han interesado por la parcela de Madrid Nuevo Norte para uso académico

Archivado en:

Cinco "grandes universidades internacionales" ya se han interesado por la parcela de Madrid Nuevo Norte que está perfilada por un uso académico y que consta con 74.000 metros cuadrados junto a una de las paradas de Metro de Madrid proyectadas en el desarrollo.

Así lo ha explicado el director de la Oficina para Madrid Nuevo Norte de la Comunidad, José Luis Moreno Casas, durante su intervención en una mesa redonda en el encuentro 'The Future of Real Estate in Madrid' organizada por Madrid Open City.

Moreno ha indicado que esta parcela en cuestión esperan poder sacarla a pública concurrencia entre 2026 y 2027 y forma parte del cuarteto de áreas que se ofrecerán en los próximos años.

Una de las más extensas se trata de la pieza central de Madrid Nuevo Norte, el parque de 200.000 metros cuadrados que se construirá sobre las vías ferroviarias cubiertas y que estará sostenido por 18.000 columnas. En la cabeza de este parque se sitúa una parcela 79.700 metros cuadrados que cuenta con un uso artístico o deportivo para acoger, por ejemplo un museo internacional.

También estarán en línea dos más pequeñas destinadas al "mundo de la formación y el talento", la primera de ellas en Las Tablas --prevista para 2025-- y otra para 2026-2027.

Estas cuatro parcelas tendrán una cesión a 75 años y son transferibles e hipotecables. "El trabajo está en marcha, si convocásemos el concurso hoy, tendríamos como mínimo una propuesta interesada por parcela, no quedaría desierto", ha asegurado Moreno.