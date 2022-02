Camíns recuerda que hay un calendario establecido para la celebración de los congresos regionales del partido

Archivado en:

La secretaria general del PP de Madrid, Ana Camíns, ha recordado que "hay un calendario establecido" por la Junta Directiva Nacional del PP para la celebración de los congresos regionales del partido, después de que la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, volviese a reclamar que esté debe tener lugar "cuanto antes" para preparar las elecciones de 2023.

En una entrevista en 'Telemadrid', , Camíns ha explicado que primero van los congresos provinciales, luego los regionales de autonomías pluriprovinciales y después los de las uniprovinciales. "El calendario se mantiene. Se dijo que iba a ser en el primer semestre del año y así va a ser. Yo creo que eso lo hemos aprobado todos en la Junta Directiva Nacional", ha subrayado.

En cuanto a las quejas de algunos miembros de la formación por no convocar desde octubre una Junta Directiva Regional, ha defendido que el PP de Madrid "no está parado" y, aunque muchas veces lee que la formación tiene "una dirección provisional", está "muy movilizado". Según ha sostenido, no han parado de "reunirse".

"Es un partido muy grande no por las personas que lo dirigimos sino precisamente por esos afiliados, que tenemos miles por la Comunidad de Madrid, y esos cientos de cargos que dirigen las estructuras locales", ha dicho.

Camíns ha señalado que las reuniones de la Dirección "por supuesto" se van a volver a celebrar y ha explicado que han estado "centrados" en las elecciones de Castilla y León.

"Por supuesto vamos a celebrar todas aquellas reuniones que sean menester. No dejamos de tener reuniones con las estructuras locales que necesitan nuestro apoyo, aquellas donde gobernamos pero sobre todo prestamos apoyo a esos municipios donde estamos en oposición", ha declarado.

Por otra parte, preguntada por si Ayuso sale reforzada tras las elecciones de Castilla y León, Camíns ha recordado que "el ganador de los comicios" en esa autonomía ha sido "el PP y el señor (Alfonso Fernández) Mañueco" y ha hecho hincapié en que en esta región no se presentaba la presidenta de la Comunidad.

A pesar de esto, ha manifestado que hay que agradecerle "su participación y su implicación en la campaña" y "ese apoyo que siempre da a todas las estructuras donde se le llama", como también lo hacen el resto de dirigentes nacionales y varios miembros del PP de Madrid, como el alcalde, José Luis Martínez-Almeida.