Serrano insiste en que "cuanto antes" se celebre el congreso del PP de Madrid "mejor" para intereses del partido

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano, ha insistido este martes en que "cuanto antes" se celebre el congreso del PP de Madrid "mejor" para los intereses del partido y que "no se retrase" más de la fecha estimada.

En rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, Serrano ha recordado que durante el proceso electoral de Castilla y León la presidenta ha estado como "leal afiliada y disciplinada" donde se lo han pedido sus compañeros.

Ahora, dentro del ámbito temporal que ha marcado la dirección nacional, cree que "cuanto antes se celebre ese congreso es lo mejor para los intereses del propio partido". "Recordar que es un pronunciamiento mayoritario de la junta directiva, no personal, de adelantar el congreso. No en el sentido de saltarse ningún plazo, sino de no retrasarlo más", ha zanjado el portavoz 'popular'.