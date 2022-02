La vacunación antigripal retrocede levemente aunque cae en grupos riesgo

Archivado en:

La campaña de la vacuna contra la gripe 2021-2022 se ha mantenido, aunque con leves retrocesos, en los altos niveles en los que se situó con la irrupción de la pandemia, si bien ha caído en los grupos de riesgo de embarazadas y enfermos crónicos a las cifras de antes de la covid.

Así se desprende del Gripómetro, el estudio demográfico sobre vacunación antigripal realizado por Sanofi y que pone de manifiesto, por segundo año consecutivo, la tasa de cobertura de los profesionales sanitarios, que se ha situado en el 70 % frente al 73,9 % de la campaña anterior, aunque aún muy por encima de las cifras prepandémicas, que eran del 40 %.

De la misma forma, el 66,2 % de los mayores de 65 se ha protegido contra la gripe (67,7% la temporada pasada); en este grupo, destaca el de las personas de más de 70 (68,1 %) y, sobre todo, de más de 75, que se eleva al 71,4 %, más cerca del objetivo del 75 % marcado por la Organización Mundial de la salud y la Comisión Europea.

Por el contrario, la cobertura ha caído en personas de riesgo (embarazadas y enfermos crónicos) de entre 18 y 64 años, que han vuelto a niveles prepandemia al pasar del 49,3 % al 25,1 %. En los vulnerables de más de 65 el descenso ha sido menos acusado al disminuir del 80,9 % al 73,9 %.

En total, el 23 % de la población está vacunada contra la gripe, cuatro puntos menos que hace un año, cuando se llegó al 27,1 %.

Un 66,7 % se ha vacunado de manera conjunta de la covid; el 83,5 % de los encuestados afirma que su decisión fue independiente a la administración de la tercera dosis , mientras que un 14,7 % confiesa haberse protegido por esta razón.

La pandemia continúa siendo un factor que influye en la decisión de vacunarse frente a la gripe, ya que un 35,6 % lo hizo porque confiaban en que la vacuna antigripal también les protegería frente al coronavirus o por temor a contraer ambas enfermedades y que se agravase su estado de salud.

Por comunidades, La Rioja, País Vasco, Galicia, Andalucía, Navarra y Asturias han superado el 70% de cobertura en mayores de 65.

"La consolidación de las coberturas en mayores de 65 años es un dato muy positivo", ha valorado la responsable de Vacunas del Grupo de Trabajo de Infecciosas, Migrante, Vacunas y Actividades Preventivas de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen), Esther Redondo.

Ante el descenso en los grupos de riesgo, la experta ha insistido en la necesidad de que los sanitarios les continúen informando sobre las complicaciones que les podría acarrear la gripe.

Se calcula que cada año mueren entre 3.900 y 15.000 personas a causa de esta enfermedad en España, principalmente mayores de 65 años; la gripe está detrás además de 50.000 hospitalizaciones anuales y de serias complicaciones cardiovasculares, ya que multiplica entre 6 y 10 veces el riesgo de infarto y por 3-8 veces el de ictus.

Pero solo uno de cada cinco ciudadanos, de acuerdo con el Gripómetro, la perciben como una enfermedad grave que puede provocar la muerte; existe un alto conocimiento sobre su capacidad para causar ingresos, agravar enfermedades pulmonares o respiratorias crónicas o una insuficiencia renal, pero no sobre las complicaciones como el infarto agudo de miocardio, ictus, derrame cerebral o agravar la diabetes.

Las personas consultadas afirman estar poco informadas por parte del personal sanitario sobre estas posibles complicaciones, de manera que solo un 28 % opina estar bastante o muy informado. Los más predispuestos al cambio son los pacientes crónicos menores de 65 años, ya que el 41,3 % sí se vacunaría de conocer los riesgos que conlleva la gripe.

Gozar de buena salud, no tener riesgo de infectarse y falta de confianza en la vacuna son los principales motivos para no ponérsela, mientras que la recomendación por parte del profesional sanitario, la prevención y confianza en la vacuna y protección para no contagiar a su entorno son los motivos que llevan a administrársela.

Entre las personas vacunadas o con intención de hacerlo, ha prevalecido la decisión propia o el mero hecho de hacerlo por hábito que por recomendación (84 % frente 16 %).

Quienes lo hacen aconsejados están más influenciados por los profesionales sanitarios, seguido del entorno, pero los medios de comunicación pierden terreno al haber incidido mucho menos en la necesidad de vacunarse frente a la gripe.