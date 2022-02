El 71% de los pacientes fue atendido por teléfono en el primer año de pandemia

Archivado en:

l presidente de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), Marciano Sánchez Bayle, ha dicho que en España "se ha abusado de manera fuera de lugar" de la atención telefónica en la medicina primaria durante la pandemia y ha citado como ejemplo que en el primer año llegó a alcanzar el 71 %, frente al 39 % de media en la UE.

Durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso por Sánchez Bayle ha aportado estos datos extraídos del informe "State of Health in the UE", que gestiona la Comisión Europea a partir del trabajo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Observatorio Europeo de los Sistemas y Políticas de Asistencia Sanitaria.

Ha explicado que esta situación deriva, en gran medida, de la saturación que viene arrastrando la Atención Primaria desde antes de la pandemia, con profesionales que tienen asignados "hasta a 2.000 pacientes", como ocurre en comunidades como Madrid, así como de los problemas estructurales del propio sistema.

Sánchez ha apuntado que la atención telefónica "fomenta la deshumanización" y "margina" a ciudadanos de mayor edad, que son los que más utilizan la Atención Primaria, al tiempo que ha recordado que "no es compatible con un diagnóstico adecuado".

En este sentido, ha criticado que las administraciones no den respuesta a las deficiencias del sistema, que se han agravado con la pandemia, y ha urgido "a priorizar las citas presenciales".

Para Sánchez, la consulta telefónica puede ser útil en situaciones concretas para descongestionar el sistema, pero para ello también hay que incrementar el número de líneas en cada centro, algo que cree que "no se ha hecho en la mayoría de los casos" durante la pandemia.

"La telemedicina es un complemento para descargar la actividad presencial", ha añadido el presidente de la FADSP y ha advertido de que nunca puede ser una "atención hegemónica" como ha ocurrido en los peores momentos de la pandemia.

También ha alertado que en el primer año de pandemia un 25 % de ciudadanos que requirieron de la atención médica primaria renunciaron a hacerlo "aún necesitándolo", frente al 21 % de la UE.

Sánchez ha advertido de que en los últimos años el déficit de atención en el sistema primario de salud ha derivado en que un mayor número de visitas a las urgencias de los hospitales, que algunos ciudadanos hayan optado por acudir a la sanidad privada o que otros simplemente se hayan resignado ante "la desatención".

Asimismo, el presidente de la FADSP ha considerado que "muy probablemente" el exceso de mortalidad detectado desde el inicio de la pandemia a se deba a "patologías no covid que no fueron atendidas con la debida diligencia porque el sistema estaba centrado en otras cosas".

Según los datos del Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria (MoMo), el segundo año del coronavirus (2021) dejó en España un exceso de más 30.200 muertes, cifra que equivale, aproximadamente, a la tercera parte del exceso de mortandad que se ha producido durante toda la pandemia.

Sánchez también ha lamentado que en los últimos años haya imperado "el sálvese quien pueda" frente "a demoras intolerables" en la Atención Primaria.

Ha apuntado que la media de espera en España, según una encuesta sindical, para ser atendido por un médico de familia es de 5,7 días, cifra que sube a 12,3 en territorios como la Comunidad de Madrid y que baja en otros como Asturias o Castilla y León a menos de 3.

Asimismo, Sánchez ha señalado que en dicha encuesta se han detectado demoras de hasta 50 días en algunas zonas de España para ver a un médico de familia, una cuestión que "nada que ver con la atención primaria" y que produce "una situación que no es de recibo".