Hermoso: "Esperamos que sea un paso adelante"

Madrid, 12 feb.- Mario Hermoso, defensa del Atlético de Madrid, marcó este sábado el gol de la victoria contra el Getafe (4-3), como hace dos jornadas ante el Valencia (3-2), y esperó que este triunfo "sea un paso adelante" para el equipo, del que señaló que "ojalá" supieran qué le pasa esta temporada para poner "soluciones" al momento que sufre.

"Cuando ganas y cuando lo haces aquí en casa, a pesar de no hacer nuestro mejor partido y de encajar goles, siempre es emotivo. Cuando eres capaz de remontar un partido, cuando le da las la vuelta y sobre todo en esos minutos finales, es muy emocionante. Esperamos que sea un paso adelante y nos dé mucha moral para seguir adelante, que es lo que queremos", expresó en declaraciones a 'Movistar' al término del duelo en el Wanda Metropolitano.

"Ojalá supiéramos lo que pasa, porque pondríamos soluciones. Se juntan muchas situaciones, muchos detalles, que antes no pasaban o que no teníamos esa mala fortuna de encajar goles y éramos mucho más determinantes cuando nos poníamos a favor. Seguiremos trabajando. Somos la misma plantilla que fue campeona hace un año, tenemos un grupo importante, sabemos en los que creemos, confiamos y queremos estar vivos en todas las competiciones que tengamos que disputar", añadió.

El Atlético venció en inferioridad numérica, por la expulsión de Felipe Monteiro en el minuto 58. "Es una situación que a lo mejor tenía que haber medido de otra forma. Es un compañero, nos podía haber pasado a cualquiera de nosotros. Él ha tomado la decisión que creía más conveniente y no pasa nada. Saldrá otro compañero e intentará hacerlo bien", dijo.

También habló de los dos penaltis a favor del Getafe: "Son decisiones que toman tanto los que están en el campo arbitrando como los que están en el VAR. El de Cunha ni mucho menos es un penalti para pitarlo, porque, si no, vamos a convertir esto en lo que no queremos. El fútbol es totalmente diferente, cada disputa, cada situación dentro del área, porque pasará a ser un juego que no podemos tocar ni disputar y será más aburrido".