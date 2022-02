Ancelotti confirma la baja de Benzema y Mendy para Villarreal

Madrid, 11 feb.- Carlo Ancelotti confirmó las bajas de los franceses Karim Benzema y Ferland Mendy para la visita liguera al Villarreal, y su esperanza de poder contar con ambos el martes, en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones ante el PSG.

El técnico italiano del Real Madrid marcó la sesión del domingo o la víspera del partido como el momento decisivo para conocer si podrá contar con Benzema en el Parque de los Príncipes. De momento sigue siendo baja en LaLiga Santander.

"Sobre Karim tenemos buenas sensaciones, sigue trabajando individual, tenemos que esperar que empiece a entrenar el domingo o lunes con el equipo y después tomaremos la decisión. Hasta esos días no puedo decir nada más que las sensaciones mías, de los doctores y la suya, son positivas", manifestó en rueda de prensa.

Ancelotti dejó claro que no correrá riesgos con Benzema porque el jugador tampoco quiere que se le complique su problema muscular y perderse una parte importante de la temporada.

"Antes de todo está la salud del jugador y el riesgo no existe. Si pensamos que puede jugar lo hará sin riesgo, si lo hay mínimo no lo vamos a tomar porque tampoco quiere el jugador. Debemos evaluar bien, tenemos cuatro días y si está Karim en el partido de París es porque no hay riesgo", adelantó.

En el caso de Mendy, pese a entrenarse ya con el grupo, el lateral francés no viajará a Villarreal y retrasa su regreso para la Liga de Campeones. "Está bastante bien, no está para mañana, pero creo que estará para el martes. Ya ha empezado a trabajar con el equipo y se encuentra bien", dijo Ancelotti.