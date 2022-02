Pedro Mari Sánchez regresa al teatro con "La palabra de oro", obra "salvaje"

Madrid, 11 feb. El actor Pedro Mari Sánchez vuelve a escena con "La palabra de oro", un montaje "lleno de sutileza" en el que coge el legado de los clásicos y aborda temas actuales como la violencia sexual. "Quiero que me acompañe siempre, alternarla con nuevo proyectos, entre ellos -ha dicho- una película escrita por Elvira Lindo".

Desde el último montaje, "La asamblea de las mujeres" (2015), bajo la dirección de Juan Echanove y junto a Lolita Flores, Pastora Vera y María Galiana, Pedro Mari Sánchez ha estado volcado en un proyecto docente de formación para hablar en público, "Excelencia de la Palabra, lo que él considera "su legado".

"Mi regreso al teatro es una alegría, vuelvo a mi esencia, a mi medio natural, estoy muy ilusionado", ha explicado este viernes a EFE en una charla telefónica Pedro Mari Sánchez, (Ciudad Real, 1954).

Para esta obra, "un proyecto personal, contemporáneo" ha mirado al inagotable legado de los autores clásicos españoles del Siglo de Oro y ha compuesto un espectáculo "salvaje, lleno de sutileza" en el que se alternan versos y fragmentos de obras de una época.

"Un tiempo en el que se escribió el castellano más esplendoroso, más brillantes, de mayor riqueza formal y conceptual", ha asegurado el actor, quien ha señalado que estos textos son atemporales "parece que no ha pasado un solo día desde que fueron escritos".

Del 16 al 20 de febrero en Teatros del Canal de Madrid, el actor toma poemas y obras teatrales del pasado en los que se abordan temas actuales como el abuso de poder, la violencia sexual contra las mujeres, incluida la intrafamiliar, la injusticia o el abandono de los pobres.

"Los clásicos son muy actuales, no es necesario modernizarlos, se tienen que respirar desde hoy, desde el punto vital", ha asegurado el actor, quien considera que se llaman clásicos "por su calidad no por su antigüedad".

"Hay que acercarse con humildad, rigor y coraje a la fuente. El arte no tiene tiempo, no es antiguo ni moderno. La fuente siempre es original", ha dicho el actor que arranca el espectáculo haciendo una llamada a la vida.

A partir de ese momento, aparece la vida con todo lo que tiene, "deseo, abuso de poder, miedo a la muerte o violación intrafamiliar", ha señalado el protagonista que sobre el escenario no se viste ni de mujer ni de hombre, "aparezco con ropa neutra, desnudo de significado".

Ha considerado que en esta sociedad en la que prima la tecnología y las imágenes, "la palabra pronunciada, verbalizada sigue teniendo un importancia vital".

"Las palabras repetidas las suficiente veces tienen el poder de ir creando un estado de pensamiento que pueden construir un mundo o pueden ser un gatillo que dispara un fusil de asalto", ha añadido este actor que con seis años debutó en el cine con "La gran familia" (1962).

En su larga trayectoria Sánchez lo ha hecho todo. Desde el Segismundo de "La vida es sueño" a varios episodios de programas como "Historias para no dormir" pasando por series de televisión como "Cuéntame".

Aparece solo en el escenario, "pero no es un monólogo ni un recital, en esta pieza hay un estructura teatral", ha aclarado el actor quien tiene la intención de no abandonar nunca esta obra, "quiero que me acompañe a lo largo de mi vida, quiero alternarla con otros proyectos".

Siempre en la brega. "Ahora empiezo una película escrita por Elvira Lindo (España, Cádiz, 1962) y coodirigida por Daniela Fejerman (Buenos Aires, Argentina, 1964) y la propia Lindo", ha concluido.