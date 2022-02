La biografía de Tom Brady que llena “un vacío” en España

Archivado en:

‘Tom Brady, el partido más largo (Editorial Córner, 2022)’ se titula la biografía de la leyenda de la NFL, escrita por Rubén Ibeas y Marco Álvarez.

Su objetivo fue llenar “un vacío” de información en España sobre el jugador con más anillos (siete) conseguidos y que lo es “todo” para un Ibeas al que, según reconoce en una charla con la Agencia EFE, le “va a faltar algo” sin el ‘quarterback’ en el campo.

Un libro que llega justo después de que Brady hiciera oficial su retirada a sus 44 años, aunque “jugando a nivel MVP”. A pesar de esto, Ibeas, coautor del libro, no le ve regresando ya que el tiempo alejado de su esposa e hijos le “ha hecho daño”.

Pregunta: Con todo lo que se ha escrito de Brady, ¿por qué esta biografía?

Respuesta: En castellano no hay mucho material de fútbol americano y mucho menos de biografías de jugadores. Marco y yo creíamos que había ahí un vacío que nos gustaría llenar y contar la historia de Tom Brady; porque no deja de ser uno de los deportistas más grandes de todos los tiempos. Veíamos que podíamos contar algo que a la gente le gustase.

Nosotros pensamos que Brady tiene la capacidad para jugar dos o incluso tres años más, pero creíamos que después de ganar el anillo fuera de Patriots pocas cosas podían hacerle más grande. Esa historia de alejarse de Bill Belichick (entrenador de New England Patriots con los que ganó seis anillos) era un ingrediente nuevo a esa trayectoria y leyenda de Brady.

P: Imagino que casi todos vuestros recuerdos de NFL van ligados a Tom Brady. ¿Qué ha supuesto su figura para ustedes?

R: Brady es todo. Marco lleva más tiempo que yo viendo NFL, pero para mí siempre ha estado. Yo siempre he dicho que la NFL va a seguir porque es más grande que Brady y que cualquier jugador o entrenador, pero a mí me va a faltar algo. Llevo más de 20 años viendo fútbol americano y ha coincidido en su época; todos los domingos he visto jugar a Brady.

P: Se le hará muy rara la próxima temporada sin tener ahí a Brady.

R: Es la mayor leyenda de la NFL, probablemente el jugador más grande de la historia de la NFL. Aunque la liga siga y lleguen nuevos jugadores, estrellas o ídolos, Brady siempre va a ser la referencia para nosotros. Y lo será porque ha hecho lo que no ha hecho nadie, que ha sido competir mejor que nadie, ser mejor que nadie y batir todos los retos. Para nosotros es un vacío dentro de nuestra afición al fútbol americano y a la NFL.

P: Una biografía que salió a la venta a los pocos días de que Brady hiciera oficial su retirada. Buen momento para el estreno, ¿no?

R: Hemos tenido mucha suerte. No queríamos que Tom Brady se retirase porque queríamos seguir viéndole jugar. Fíjate que ha jugado a nivel MVP esta temporada. Pero, evidentemente, si se tenía que retirar en algún momento, qué mejor que este. Nos ha hecho la campaña de márketing de forma gratuita (ríe) porque dos días después de su retirada salió a la venta el libro.

P: Es una de las personas que más sabe de Brady en España. ¿Le ve volviendo?

Yo creo que no. Creo que ya tiene muy claras sus prioridades. Es un hombre que ha sufrido por no ser el marido y el padre que tendría que haber sido; porque él es un tipo muy hogareño y familiar. Eso a él siempre le ha hecho daño. Y en el momento que él ya pone por delante a la familia y cree que es mejor estar en casa es muy difícil que vuelva.

Además son 44 años. El fútbol americano es un deporte demasiado duro y exigente como para permitirte el lujo de con esa edad estar un año fuera. Mucho me temo que este es el final de Tom Brady y creo que es uno de los finales más maravillosos porque se fue cómo quiso y cúando quiso; y sobre todo se fue porque quiso.