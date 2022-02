Simeone agita su once: Reinildo, Correa, Cunha, Llorente y Kondogbia

Majadahonda (Madrid), 9 feb.- La derrota ante el Barcelona, la quinta en las últimas ocho jornadas de LaLiga Santander, y la recuperación de Marcos Llorente y Geoffrey Kondogbia promueven la transformación en el once de Diego Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid, que cambió media alineación respecto al 4-2 en el Camp Nou en las pruebas de este miércoles, con el regreso a la titularidad de ambos, Ángel Correa y Matheus Cunha, además del estreno en el lateral izquierdo de Reinildo Mandava, que relegaría a Mario Hermoso.

A falta de tres días para ese encuentro en el estadio Wanda Metropolitano, con la única baja a día de hoy de Antoine Griezmann, que sigue su puesta a punto de una recaída de una lesión muscular sufrida el pasado 6 de enero, los primeros trazos del técnico apuntan a una renovación en el equipo, en el que se mantendrían el portero Jan Oblak; los centrales Stefan Savic y José María Giménez; el medio centro Koke Resurrección; el extremo Thomas Lemar; y el delantero Luis Suárez, dentro de la estructura más usada últimamente: el 4-4-2.

A la vez, en cambio, saldrían cinco hombres de la alineación: los dos laterales del Camp Nou (Sime Vrsaljko y Mario Hermoso, que jugaron a la derecha y la izquierda, respectivamente, aunque este último luego pasó al centro de la defensa con la variación del sistema a cinco atrás); un medio centro (Rodrigo de Paul), un extremo (Yannick Carrasco) y un delantero (Joao Félix), según los primeros ensayos, que no tienen por qué ser concluyentes, cuando todavía quedan dos entrenamientos más para armar el once que juegue el sábado ante el Getafe.

Pero sí indican hacia qué camino se dirige Simeone en la configuración de su alineación en determinadas posiciones, no sólo para recibir al Getafe, sino también para próximos compromisos, como ocurre en el lateral derecho con Marcos Llorente.

Lesionado Daniel Wass para al menos el próximo mes, por el esguince del ligamento lateral interno de la rodilla derecha sufrido el pasado domingo en su debut en el Camp Nou, el centrocampista madrileño reubicará su posición de nuevo, como ya ha hecho tantas veces desde la salida de Kieran Trippier al Newcastle o en los momentos en los que el lateral inglés estuvo de baja.

REINILDO POR HERMOSO... Y LODI

También transmite una decisión -si es o no una tendencia lo definirán las próximas sesiones y la elección final para cada partido- en el lateral izquierdo, con un recién llegado como Reinildo al asalto de la titularidad en esa demarcación, no sólo por delante de Mario Hermoso, al que relegaría respecto al 4-2 contra el Barcelona, sino también de Renan Lodi, que no jugó el pasado domingo contra el conjunto azulgrana y apunta a suplente el sábado con el Getafe.

Reinildo, de una vocación más defensiva que el brasileño, con características muy distintas, fue fichado el último día del mercado de invierno para incluirlo ya en la plantilla, aunque su incorporación se había cerrado antes para la próxima campaña. Esa celeridad para adelantar su incorporación, previo pago de un traspaso al Lille cuando al final del curso concluía contrato, ya desprende que será una pieza importante para Simeone. Ya debutó el pasado domingo, cuando disputó los 34 últimos minutos del encuentro, tras entrar en sustitución de Thomas Lemar, y ahora se perfila a toda velocidad para empezar contra el Getafe en el lateral zurdo.

Simeone también devuelve de forma directa a Geoffrey Kondogbia a la titularidad en el medio campo, del que sale Rodrigo de Paul y en el que no entra casi nunca Héctor Herrera. Antes de su lesión, el centrocampista francés, que se ha perdido los tres últimos duelos por una dolencia muscular de la que ya está restablecido, había sido elegido para el once inicial en los nueve duelos precedentes, hasta que se dañó el muslo derecho en la semifinal de la Supercopa de España contra el Athletic Club, el pasado 13 de enero en Arabia Saudí.

Igualmente, recupera a Correa para el once, como el goleador más visible del Atlético en las últimas jornadas, con cuatro tantos en las últimas cuatro citas, aunque en las dos más recientes fue suplente. Su vuelta sería a la banda derecha -con la consecuente salida de Yannick Carrasco-, no en la delantera, en la que Simeone insistirá con el ataque que probó en el 0-5 al Rayo Majadahonda, al que dará más recorrido ahora: Cunha-Luis Suárez.

El brasileño regresaría al once después de cuatro suplencias consecutivas, si Simeone mantiene la idea que propuso este miércoles en el entrenamiento, cuando dedicó una hora a todos los movimientos tácticos, los mecanismos y el juego que pretende para ganar y reaccionar el próximo sábado contra el Getafe en el Wanda Metropolitano. La Champions exige el triunfo, tal y como está la situación, a dos puntos actualmente del cuarto puesto del Barcelona.