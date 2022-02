Detenidos dos menores por portar grandes cuchillos en el Parque del Oeste

Archivado en:

La Policía Nacional ha detenido a dos varones menores de edad por portar ayer por la tarde dos cuchillos de grandes dimensiones en el parque del Oeste de Madrid, han informado fuentes policiales.

La intervención policial tuvo lugar este martes a las 16:45 horas en la calle Francisco y Jacinto Alcántara, junto al Teleférico. Los chicos llevaban entre su ropa dos cuchillos de gran longitud y con empuñadura envuelta de esparadrapo. Fueron detenidos por portar armas prohibidas, pero los agentes no tienen constancia de que sean pandilleros.

Esta actuación policial se enmarca dentro de la operación Hispano, que se puso en marcha a finales del año pasado para luchar contra las bandas juveniles, ya que en noviembre la Policía detectó un aumento de la actividad. Sin datos actualizados, ya se han identificado a mil personas, más de cien detenidos y la intervención de muchas armas blancas.

Este plan de choque se ha implantado en varios distritos de la capital (Usera, Carabanchel, Centro, Ciudad Lineal y Tetuán) y en las localidades de Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz para luchar contra estos grupos, "que actúan por fluctuación y van generando épocas de mayor o menor actividad".

La delegada del Gobierno, Mercedes González, que se reunirá esta tarde con la Secretaría de Estado de Seguridad y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, donde "expondrá las medidas adoptadas hasta la fecha y las actuaciones a realizar, ya que la Delegación está trabajando en un rediseño de este operativo policial".

Así lo ha indicado en una carta firmada por la delegada tras lo ocurrido este fin de semana en la región, donde murieron asesinados dos jóvenes en reyertas relacionadas con bandas juveniles y varios más resultaron heridos en otras reyertas con armas blancas.

La Policía Nacional, al igual que la Municipal de Madrid, reforzará los dispositivos este fin de semana para prevenir y evitar situaciones de este tipo. No obstante, ha informado de la presencia y publicación por redes sociales de menajes alertando a los jóvenes de que no salgan ni se muevan por determinadas zonas de Madrid ante posibles venganzas entre pandilleros. La Policía asegura que se trata de bulos que no han de ser reenviados y pide confiar siempre en las fuentes y canales oficiales.