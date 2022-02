Digitalización de las empresas por medio del Kit Digital

Archivado en:

Si algo ha puesto de manifiesto la pandemia es la importancia de la digitalización en nuestras vidas.

Gracias a esta última, multitud de empresas han podido salir adelante durante los distintos confinamientos domiciliarios que han tenido lugar en los últimos años. Nos referimos a pequeños negocios que han optado por el comercio electrónico dada la imposibilidad de vender sus respectivos productos de manera presencial, así como a autónomos que se han visto obligados a reforzar su imagen en redes sociales, por ejemplo.

Por ello, no es de extrañar que desde el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital se hayan puesto manos a la obra. Concretamente, han puesto a disposición de pymes y autónomos una serie de ayudas a la digitalización con el kit Digital. ¿Quieres saber en qué consiste? A continuación, te sacamos de dudas.

Ayudas a la digitalización con el kit Digital

Tal y como hemos mencionado al comienzo de este artículo, el denominado Kit Digital es fruto de una iniciativa del Gobierno. No obstante, este no habría sido posible sin la financiación de la Unión Europea, la cual ha posibilitado diversos proyectos que persiguen la renovación tecnológica de los negocios españoles. Tales como el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, España Digital 2025 y el Plan de Digitalización de Pymes 2021-2025.

Como resultado, tanto los autónomos como las citadas pymes tienen acceso a múltiples cuantías económicas, las cuales se distribuyen en función de la categoría a la que irían destinadas y el tamaño de la empresa en cuestión. De modo que, si deseas impulsar el comercio electrónico, recibirás una de las cantidades más bajas, 2000 €. Mientras que, en caso de que quieras hacer lo propio con los servicios de oficina virtual, puedes llevarte el mayor valor, 12 000 €. En total, existe una decena de estratos.

Condiciones

Como no podía ser de otra manera, los autónomos y las pymes están sujetos a una serie de condiciones. Entre ellas, encontramos la obligación de no tener deuda alguna con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, así como contar con una determinada antigüedad, por ejemplo. De igual forma, es cuando menos fundamental que leas el artículo 13.2 de la Ley General de Subvenciones 38/2003 para corroborar que has respetado todos sus puntos en el pasado.

Si eres el propietario de tu negocio y cuentas con una plantilla superior a 10 empleados, con total probabilidad recibirás un máximo de 12.000 €. Sin embargo, debes saber que dicho importe baja a medida que dispones de una empresa más reducida. Por lo que, en caso de que tengas más de 2, pero menos de 9, solo accederás a un total de 6000 €. Mientras que si no sobrepasa los 2, tendrás acceso a 2000 €. Asimismo, has de tener en cuenta que uno de los requisitos para ello es no haber superado el límite de ayudas.

Sea como fuere, lo cierto es que la implantación de las nuevas tecnologías en los entornos de trabajo resulta cuando menos imprescindible para lograr el progreso de estos últimos.